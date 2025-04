Clamorosa notizia su The Couple, a poche ore dalla nuova puntata in diretta del reality show di Ilary Blasi. Infatti, una nuova coppia si starebbe formando come scoperto da alcuni telespettatori osservando la diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra. E certamente nell’appuntamento del 28 aprile ne scopriremo di più.

Ma i primi dettagli interessanti sono emersi già in queste ore, infatti a The Couple questa nuova coppia si sarebbe avvicinata notevolmente. I due concorrenti avrebbero un grande interesse reciproco e in queste settimane potrebbero arrivare ad un rapporto molto più intimo.

The Couple, nuova coppia: “Flirt tra i due concorrenti”

A sganciare la bomba è stata Deianira Marzano, anche se in realtà l’influencer è stata contattata da una follower. Infatti, durante la diretta di Mediaset Extra, i due protagonisti del programma di Canale 5 avrebbero avuto un flirt che potrebbe far nascere l’amore tra loro.

Ecco quanto rivelato su The Couple: “Danilo e Thais, oscura il nome in caso. Non so se è già risaputa come notizia, stasera comunque hanno flirtato tutta la sera ahahaha”. Dunque, le telecamere avrebbero indugiato su di loro e i concorrenti potrebbero davvero innamorarsi, come sperano moltissimi telespettatori.

Danilo Mileto è un modello classe 1992, nativo di Bari, e lavora nel settore delle aste immobiliari con suo fratello Fabrizio, che gareggia insieme a lui a The Couple. Thais Wiggers è una modella e partecipa assieme ad Elena Barolo.