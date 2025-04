Anche il re Felipe VI di Spagna e la regina Letizia erano ieri a San Pietro a Roma per partecipare all’ultimo saluto al papa Francesco. La cerimonia ha visto la presenza di numerose personalità politiche e rappresentanti delle case reali europee, ma a catturare maggiormente l’attenzione dei media internazionali è stata la regina consorte, grazie alla scelta del suo abbigliamento, considerato particolarmente significativo per l’occasione.

Apparentemente, la regina Letizia ha rispettato scrupolosamente le tre regole fondamentali richieste in una cerimonia di questo tipo: ha scelto un abito nero dal taglio midi e dallo stile senza tempo, accompagnato da una discreta borsa nera firmata Carolina Herrera. Tra gli accessori, la regina ha indossato scarpe chiuse e gioielli sobri, prevalentemente di perle. L’unica eccezione è stato il celebre broche “La Peregrina”, una grande spilla d’oro incastonata di piccoli diamanti, dalla quale pende una storica perla a forma di lacrima.

Il look della regina Letizia e le critiche social per quell’accessorio

Nonostante l’eleganza indiscutibile, la stampa spagnola, da sempre attenta a ogni gesto della consorte reale, ha sottolineato un dettaglio che ha generato qualche malumore durante la diretta televisiva dei funerali. Letizia ha indossato una mantiglia nera in pizzo, scelta che ha sollevato critiche da parte dei settori più tradizionalisti, poiché avrebbe potuto optare per la classica peineta, simbolo distintivo consentito esclusivamente alle regine spagnole. Fin dalla sua proclamazione nel 2014, Letizia ha però mostrato una certa riluttanza verso questo ornamento, semplicemente perché non ne apprezza l’uso.

Questa sua avversione continua a suscitare perplessità tra i settori più conservatori dell’aristocrazia, che non mancano mai di paragonarla alla regina emerita Sofia. Quest’ultima, pur essendo nata in Grecia, ha sempre rispettato con zelo le tradizioni spagnole. Inoltre, Letizia è nota per non compiere mai il segno della croce durante le cerimonie religiose, a differenza del re Felipe, delle loro figlie Leonor e Sofia e del resto della famiglia reale. I media, ben consapevoli di questo atteggiamento, non hanno escluso di monitorare con attenzione il suo comportamento durante l’evento, nella speranza che, almeno in questa occasione eccezionale, la regina compisse un gesto di fede e rispetto.

A scatenare ulteriori polemiche sui social, specialmente su X (ex Twitter), è stato il gesto dei sovrani di indossare occhiali da sole durante la cerimonia. Alcuni utenti hanno ritenuto questa scelta inopportuna e “una mancanza di rispetto assoluta“. Tuttavia, si è poi appreso che il protocollo della Santa Sede non vieta l’uso degli occhiali da sole, anzi, li considera utili, specialmente negli eventi all’aperto dove la luce intensa può risultare fastidiosa.

