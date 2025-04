Mancano sempre meno ai funerali di Papa Francesco, che si terranno alle ore 10 di sabato 26 aprile. Sarà un momento di dolore e tristezza, ma anche un omaggio speciale a un pontefice amato da tutti. In queste ore si sta però parlando nuovamente del benefattore che ha pagato la sepoltura nella basilica papale di Santa Maria Maggiore.

Come scritto nel testamento da Papa Francesco, il benefattore in questione è rimasto anonimo eppure c’è chi sarebbe riuscito a capire di chi si tratta. Sarebbe uno degli italiani più ricchi e famosi, che avrebbe messo di tasca propria i soldi necessari per preparare la tomba del santo padre.

Papa Francesco e il benefattore per la sepoltura: spunta il nome dell’italiano famoso

A soffermarsi sul benefattore di Papa Francesco è stato Affaritaliani.it, che ha fatto due nomi importanti. Ma ce n’è uno che sarebbe il più accreditato, un italiano entrato nella storia politica nostrana. Anche lui non è più in vita, ma diversi anni fa avrebbe preso questa decisione significativa per il pontefice.

Affaritaliani ha fatto riferimento ad un lascito testamentario che sarebbe opera di Silvio Berlusconi. L’ex presidente del Consiglio sarebbe dunque il benefattore. Ma c’è anche un’altra possibilità, ovvero che a pagare le spese sia stata la corona di Spagna, ovvero re Felipe VI e la regina Letizia. Parlando di cifre, la donazione sarebbe stata di un milione di euro.

Secondo queste indiscrezioni, l’ipotesi Berlusconi sarebbe la più probabile proprio perché il figlio Pier Silvio ha dato moltissima copertura in questi giorni su Mediaset alla morte del papa. Pier Silvio ha anche inviato una mail ai suoi lavoratori, complimentandosi per la professionalità e l’impegno e li ha invitati ad essere sempre tempestivi e rigorosi per essere “all’altezza del ruolo che siamo chiamati a svolgere”.

Ma il nome del benefattore resterà sicuramente un mistero, visto che il suo nome è tenuto segreto nel conto corrente bancario della Popolare di Sondrio.