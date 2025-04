Il mondo intero è stato scosso nella giornata di lunedì di Pasquetta da una notizia drammatica e inattesa: Papa Francesco è morto. Una scomparsa improvvisa, arrivata proprio mentre le sue condizioni di salute sembravano in miglioramento. Il Pontefice, nei giorni precedenti, era tornato a mostrarsi in pubblico, salutando i fedeli e partecipando alle celebrazioni pasquali. La sua presenza aveva rincuorato i tanti che temevano per la sua salute, ma il cuore di Jorge Mario Bergoglio non ha retto, spegnendosi nella notte.

Secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, il Papa avrebbe aggravato la sua condizione proprio a causa dell’eccessiva esposizione all’aria e della fatica accumulata in quei giorni. I medici, al momento delle sue dimissioni dal Policlinico Gemelli, gli avevano chiaramente consigliato di evitare sforzi, contatti diretti con i fedeli e qualunque esposizione potesse indebolire il suo fragile equilibrio. Tuttavia, Papa Francesco ha voluto restare tra la gente fino all’ultimo istante, fedele al suo stile pastorale e alla sua missione di vicinanza al popolo.

Papa Francesco, la vera causa della sua morte

“La differenza la fa la salute del cuore”, ha spiegato Claudio Micheletto, direttore della Pneumologia all’Azienda ospedaliera universitaria di Verona, in un’intervista rilasciata ad “Adnkronos Salute”. Secondo Micheletto, “con bassi valori di ossigenazione, il cuore può andare in sofferenza e si muore per un arresto cardiaco che è la conseguenza di una crisi respiratoria acuta”. Il Pontefice, infatti, era da tempo affetto da una broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco), condizione che lo rendeva estremamente vulnerabile. “I pazienti con Bpco hanno una mortalità post ospedalizzazione del 20%”, ha aggiunto lo pneumologo.

Anche Matteo Bassetti, direttore delle Malattie infettive all’Ospedale San Martino di Genova, ha espresso il proprio rammarico: “Avevo molte perplessità sul fatto che Papa Francesco potesse tornare alla normalità, perché conosco le infezioni respiratorie polimicrobiche che lo avevano colpito”. Secondo Bassetti, le gravi comorbidità di cui soffriva il Papa — “immunodepressione per il cortisone, sovrappeso, età avanzata” — hanno permesso che “l’infezione avesse il sopravvento”, nonostante i segnali iniziali di ripresa.

Le celebrazioni pasquali, vissute con forza e devozione dal Pontefice, sono ora ricordate come un momento toccante e simbolico. “La Pasqua con lui è stata un momento straordinario per noi cattolici”, ha dichiarato ancora Bassetti, sottolineando come la sua testimonianza abbia offerto un esempio di coraggio e resistenza di fronte alla malattia. Ha poi concluso con un monito rivolto alla comunità medica: “Dobbiamo fare di più per trovare nuovi rimedi contro le malattie infettive”.

Un comunicato diffuso nelle ultime ore, però, sembra rimettere in discussione le prime ipotesi sulle cause della morte. Secondo la nota ufficiale, non sarebbe stata una crisi respiratoria a causare il decesso del Pontefice, bensì un ictus improvviso. Un evento fulmineo che avrebbe sorpreso anche i medici che lo seguivano da vicino. Resta ora il dolore di milioni di fedeli in tutto il mondo, che piangono la scomparsa di un Papa che ha saputo incarnare l’umanità, la prossimità e l’umiltà fino all’ultimo respiro.