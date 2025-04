Il mondo si è svegliato oggi con una notizia che segna profondamente la storia della Chiesa cattolica e dell’intero panorama internazionale: Papa Francesco è morto all’alba, all’età di 88 anni. L’annuncio è stato dato ufficialmente dal Vaticano attraverso le parole del Cardinale Kevin Farrell, che ha comunicato: “Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma è tornato alla casa del Padre”. Un messaggio semplice ma carico di dolore, che ha rapidamente fatto il giro del mondo, suscitando un’ondata di commozione tra i fedeli e le istituzioni.

Il corpo del Pontefice verrà trasferito nella Cappella di Santa Marta, all’interno del Vaticano, dove sarà effettuata la constatazione ufficiale della morte, come previsto dall’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, il complesso cerimoniale che disciplina la morte, il lutto e i funerali di un Papa. Sempre secondo queste disposizioni, la salma dovrebbe essere sistemata in serata nella cappella, in attesa dei riti funebri solenni che seguiranno nei prossimi giorni. Intanto, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il cordoglio della nazione: “Viene meno un punto di riferimento”, ha dichiarato, sottolineando l’impatto morale e spirituale che Papa Francesco ha avuto per milioni di persone.

Papa Francesco morto, dove sarà portato ora il suo corpo

Nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936 con il nome di Jorge Mario Bergoglio, Papa Francesco è stato eletto al soglio pontificio il 13 marzo 2013, succedendo a Benedetto XVI. È stato il primo Papa proveniente dalle Americhe e il primo gesuita a ricoprire il ruolo di Vescovo di Roma. La sua elezione rappresentò fin da subito una svolta, non solo geografica, ma anche spirituale e pastorale. In oltre un decennio di pontificato, Francesco ha cercato di imprimere un forte cambiamento alla Chiesa, sia nei toni che nei contenuti, affrontando temi come la povertà, l’ambiente, la giustizia sociale e i diritti dei migranti con un linguaggio diretto e moderno, spesso in contrasto con le resistenze interne più conservatrici.

Tra i suoi messaggi più incisivi restano quelli sull’emergenza climatica, che lo portarono a redigere l’enciclica Laudato si’, considerata un testo pionieristico nell’ambito dell’ecologia integrale. Durante la pandemia, si fece portavoce globale della necessità di accesso universale ai vaccini, affermando che “vaccinarsi è un atto d’amore”. Francesco è stato anche un instancabile sostenitore del dialogo interreligioso, della trasparenza economica in Vaticano e della lotta contro gli abusi nella Chiesa, portando avanti riforme delicate e spesso controverse che hanno segnato il suo pontificato.

Ora l’attenzione si sposta sul futuro. Come da tradizione, con la morte del Pontefice si apre il tempo della Sede Vacante, durante il quale i cardinali saranno chiamati a riunirsi in Conclave per eleggere il nuovo Papa. Nel frattempo, saranno organizzati i funerali solenni in San Pietro, destinati a richiamare leader politici, religiosi e migliaia di fedeli da ogni parte del mondo. La scomparsa di Papa Francesco lascia un vuoto profondo, ma anche un’eredità complessa e moderna, che continuerà a suscitare riflessioni e dibattiti ben oltre le mura vaticane.