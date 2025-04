La notizia della morte di Papa Francesco ha scosso profondamente l’Italia e il mondo intero. Tra le prime voci istituzionali a reagire, quella della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha assunto un tono commosso e personale. Le sue parole, riportate da Rai News, esprimono non solo il dolore per la scomparsa del Pontefice, ma anche l’affetto di chi ha condiviso momenti privati e riflessioni profonde con una delle figure spirituali più amate del nostro tempo.

“Un dolore profondo, ci lascia un grande uomo”, ha dichiarato Meloni, annunciando con commozione che “Papa Francesco è tornato alla casa del Padre”. Il suo messaggio, carico di umanità e riconoscenza, ha sottolineato il valore dell’eredità spirituale lasciata dal Papa argentino. Meloni ha raccontato di aver avuto il privilegio di essere guidata dai suoi consigli e di ricevere i suoi insegnamenti anche nei momenti più duri, quando la fragilità e la sofferenza sembravano prevalere.

Papa Francesco morto, il toccante ricordo di Giorgia Meloni

Nel ricordo della premier, trovano spazio anche le parole del Pontefice durante le sue ultime apparizioni pubbliche, come quelle meditate durante la Via Crucis. “Ci ha ricordato la potenza del dono, che fa rifiorire tutto”, ha detto Meloni, evidenziando la capacità di Francesco di indicare la strada della riconciliazione e della speranza, anche quando le fratture sembravano insanabili. La sua voce ha continuato fino all’ultimo a chiedere al mondo “il coraggio di un cambio di rotta”, un invito a seguire una via che “non distrugge, ma coltiva, ripara, custodisce”.

Ma è nel tono più intimo e personale che si percepisce l’intensità del legame tra Meloni e il Santo Padre. “Mancherà anche a me”, ha confessato la presidente al Tg1, parlando di un “straordinario rapporto personale”. Papa Francesco, ha aggiunto, era “un pontefice con cui si poteva parlare di tutto, era molto particolare”, lasciando intendere la profondità di un dialogo sincero e umano, oltre i ruoli istituzionali.

Infine, Meloni ha voluto proiettare nel futuro l’impronta lasciata da Francesco: “Cammineremo in questa direzione”, ha promesso, con l’intento di proseguire sulla via della pace, della giustizia e del bene comune. “Il suo magistero e la sua eredità non andranno perduti”, ha assicurato, concludendo con un saluto carico di dolore ma anche di fede: “Salutiamo il Santo Padre con il cuore colmo di tristezza, ma sappiamo che ora è nella pace del Signore”.