La morte di Papa Francesco ha scatenato una vera e propria ondata di reazioni online, con migliaia di utenti impegnati a scavare tra vecchie profezie, predizioni oscure e riferimenti criptici nascosti nella cultura pop. Come spesso accade in questi momenti, il web si trasforma in un laboratorio del mistero, dove ogni dettaglio viene sezionato alla ricerca di conferme soprannaturali. Tra i più citati ci sono gli immancabili Simpson, la voce enigmatica di Nostradamus e le remote visioni del profeta biblico Malachia.

Sui social, in particolare su X (l’ex Twitter), è diventata virale una clip tratta dalla storica serie animata creata da Matt Groening. Nella scena, si vede il funerale del Papa celebrato proprio in piazza San Pietro. Il dettaglio che ha colpito di più è l’anno riportato nell’episodio: il 2025. Secondo molti utenti, si tratterebbe dell’ennesima inquietante previsione azzeccata da parte degli autori americani, famosi per aver “previsto” nel tempo eventi di portata globale, dalla presidenza di Donald Trump alla pandemia. L’animazione, in questo caso, sembra essersi spinta ancora più in là, toccando le corde più profonde della spiritualità e della paura collettiva.

Papa Francesco morto, la profezia

Non poteva mancare, nel turbinio delle interpretazioni, la figura di Nostradamus. Il celebre astrologo francese del Cinquecento viene chiamato in causa con una terzina che, secondo alcuni, preannuncerebbe proprio la morte di Papa Francesco. “Per la morte di un Pontefice molto vecchio / Sarà eletto un romano di buona età / Di lui si dirà che indebolisce la sua sede / Ma a lungo siederà e in attività mordace”. L’interpretazione più diffusa attribuisce al “romano” un’identità italiana, mentre il riferimento alla “morte del Pontefice molto vecchio” viene ormai collegato esplicitamente alla figura del pontefice argentino.

Ma la speculazione si spinge ancora più in là, arrivando fino alle antiche profezie bibliche. Il profeta Malachia, ultimo tra i minori dell’Antico Testamento, viene considerato da alcuni il vero annunciatore della fine. Secondo la leggenda a lui attribuita, esisterebbe un elenco profetico di papi, e Francesco sarebbe l’ultimo prima della venuta di “Pietro Romano”. Questo futuro pontefice dovrebbe assistere alla distruzione di Roma, chiamata simbolicamente “la città dei sette colli”. Un evento che segnerebbe, secondo l’interpretazione più apocalittica, la fine del mondo e l’arrivo del Giudizio Universale.

L’intreccio di suggestioni, citazioni e paure collettive disegna un quadro dove realtà e fantasia si fondono in un’unica narrazione, capace di affascinare milioni di persone. La morte del Papa, da evento religioso e umano, si trasforma così in catalizzatore di antiche inquietudini e moderne mitologie digitali. Mentre il mondo osserva le evoluzioni del Conclave e le dinamiche vaticane, una parte dell’opinione pubblica resta inchiodata alla ricerca di segni, nel tentativo di dare un senso al presente attraverso l’eco del passato.