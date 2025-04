Cresce la preoccupazione intorno a Shaila Gatta, ex velina e recente finalista del Grande Fratello. La ballerina ventottenne, che ha affrontato sei intensi mesi all’interno della casa più spiata d’Italia, ha recentemente condiviso con i suoi fan un messaggio che ha fatto scattare l’allarme. Sui social ha parlato apertamente delle difficoltà che sta affrontando da quando è tornata alla realtà, descrivendo questo periodo come il lento e doloroso “smaltimento di sei lunghi mesi di surrealtà”. Le sue parole hanno evocato uno stato di profondo malessere, arrivando a menzionare una condizione vicina alla depressione e una significativa perdita di peso.

Da quel momento, il silenzio. L’assenza improvvisa di aggiornamenti sui suoi canali social ha alimentato il panico tra i fan. L’ultimo messaggio risale a ieri e da allora, nessuna nuova notizia, nessuna storia su Instagram, nessun post. Questo blackout digitale ha fatto rapidamente circolare la voce di un presunto ricovero ospedaliero. In tanti si sono chiesti: Shaila Gatta è in ospedale? La domanda ha rimbalzato con insistenza tra i follower e i telespettatori affezionati del programma di Canale 5, già colpiti dal grido d’allarme lanciato dalla ragazza.

“Shaila in ospedale”, la voce non confermata sull’ex GF

A cercare di riportare un po’ di chiarezza è stata oggi Deianira Marzano, volto noto del mondo gossip e influencer seguita da migliaia di utenti. Attraverso le sue Instagram Stories, ha categoricamente smentito la notizia del ricovero, scrivendo: “Notizia fake, fonti vicine hanno smentito”. Tuttavia, dal profilo ufficiale di Shaila non è arrivata alcuna conferma né smentita, lasciando ancora aperta ogni ipotesi. Questo silenzio ha fatto sì che l’apprensione non si dissolvesse, ma anzi continuasse a crescere con forza nelle ultime ore.

Alla base del suo attuale disagio, secondo quanto emerso dalle sue stesse dichiarazioni, vi sarebbe anche la fine tormentata della relazione con Lorenzo Spolverato. Una rottura dolorosa, che ha acceso i riflettori sul lato più umano e vulnerabile dell’ex velina. In un post particolarmente toccante, Shaila ha confessato: “Ho perso quasi 5 kg. Il mio corpo non sta bene. La mia mente non sta bene. Sto cercando di superare l’odio mediatico e i giudizi costanti. Sto cercando di sforzarmi e di ridere perché la società me lo impone”. Una testimonianza forte, che ha suscitato reazioni contrastanti, tra chi ha scelto di sostenerla e chi, invece, continua ad attaccarla.

A prendere le sue difese è intervenuto anche lo stesso Lorenzo Spolverato, che ha chiesto pubblicamente maggiore comprensione per una persona che, in questo momento, sta vivendo un periodo di evidente fragilità. Un appello che invita a guardare oltre le polemiche e i riflettori, riconoscendo la sofferenza autentica dietro le apparenze. Ora non resta che attendere un aggiornamento diretto da parte di Shaila, che possa rassicurare i suoi fan e riportare un po’ di serenità intorno alla sua figura, oggi al centro di un’attenzione mediatica che sembra aver superato i confini del gossip.