Uomini e Donne, non solo Ida Platano e Brando: a tenere banco sono anche tutti gli altri protagonisti del programma. Negli ultimi giorni i colpi di scena non sono mancati. L’ultimo lo riportano le anticipazioni che parlano di un popolare cavaliere (ma anche molto discusso) che ha deciso di abbandonare lo studio in aperta polemica con Gianni Sperti. A quanto si apprende, ed in attesa di guardare le puntate in televisione, sembra che l’opinionista abbia usato toni piuttosto duri accusando il cavaliere di non cercare l’amore.

Un pensiero condiviso da molti altri telespettatori. Non appena infatti la voce si è diffusa la maggior parte si è schierata con Gianni. “Non c’è bisogno di persone così – si legge sui social -. Era chiaro che fosse in cerca di qualche altra cosa. Ci sono troppi squali in giro, gente che si approfitta della trasmissione e del buon cuore di Maria De Filippi”.





Uomini e Donne, il cavaliere Orfeo lascia lo studio

Altri commenti sono ancora più pesanti: “Ma pure troppo è rimasto, ma chi lo vuole questo? Ma perché non si fa un bagno di umiltà? Ma chi si crede di essere?”. L’accusa di egocentrismo, in realtà, gliela aveva rivolta anche Barbara De Santi, ma Orfeo aveva risposto in maniera evasiva. Ora, non avrà una seconda chance, visto che ha deciso di andarsene.

Se vi siete persi il passaggio di Barbara, ve lo raccontiamo. La dama aveva accusato Orfeo di essere troppo prolisso ed egocentrico dopo la serata in cui, a suo dire, ha parlato solo di sé stesso e detto anche cose poco carine. A un certo punto, sempre dal racconto di Barbara, di punto in bianco Orfeo aveva deciso di alzarsi senza dire niente per andare a fumare, come ha poi scoperto dopo. Non solo.

Il cavaliere non sarebbe stato gentile con alcuni suoi amici: a uno di loro personal trainer avrebbe detto che, in base alle sue esperienze, chi pensa solo ai muscoli non è una persona intelligente. Lo studioera esploso per le risate, ma a proposito di muscoli Barbara aveva tirato fuori un altro aneddoto. Orfeo, senza essere ripreso dalle telecamere, aveva sparlato di Mario, il corteggiatore di Ida Platano.