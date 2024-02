Grande Fratello, le dure parole di Simona Tagli su Perla e Greta. L’ingresso nella Casa della ex showgirl oggi parrucchiera ha spinto il pubblico a pensare “Ci risiamo, un altro ostacolo sul cammino di Beatrice“. Effettivamente poco prima di entrare aveva dato all’attrice dell’acida e manipolatrice e poi aveva aggiunto anche altro.

“Beatrice purtroppo io la vedo troppo arroccata nel suo essere attrice – le parole di Simona Tagli – nell’avere un suo trascorso e percorso particolare. Ha avuto anche una grave disgrazia, però comunque è una persona molto risoluta e rigida con gli altri e con sé stessa”. Tuttavia proprio nelle ultime ore è successo qualcosa di impensabile fino a poco tempo fa. Simona si è schierata dalla parte di Beatrice.

Le accuse a Beatrice e la presa di posizione di Simona

L’eliminazione di Vittorio ha spinto diversi concorrenti ad incolpare Beatrice Luzzi. Perla ha detto: “Ce l’ha fatta ahò! Assurdo!… Per me è assurdo!”. In pratica alcuni sostengono che Beatrice volesse Vittorio tutto per sé e lo avesse in qualche modo isolato, cosa che poi ha portato alla sua eliminazione. Proprio alla fine della puntata, però, Simona Tagli ha preso una posizione precisa.

“Ti vogliono distruggere – ha detto Simona Tagli a Beatrice – ma noi siamo ancora qua (lei e Stefano, ndr) e pensa che io ero entrata come una tua antagonista…”. Già, la situazione adesso si è capovolta. La conduttrice ha quindi preso di mira Perla Vatiero e Greta Rossetti. Sulla prima ha detto: “Se a vent’anni fossi stata una iena così oggi sarei sulla luna, ha messo i piedi avanti per non cadere indietro. Sembrava una valchiria“.

Simona Tagli spinta ad entrare nella casa per discutere ed essere contro Beatrice, nella sua prima diretta è stata l’unica ad aver preso le difese di Bea.

L’UNICA.

Neanche chi ha condiviso 5 mesi di amicizia con lei lo aveva mai fatto.#grandefratello pic.twitter.com/S2ptEEbqFT — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) February 13, 2024

Quindi su Greta: “Lei era sempre buttata su Vittorio, è brutta questa cosa che giocava con lui e Sergio. Non esce bene neanche lei. Detto fra di noi secondo me ha fatto una figuraccia“. Nel frattempo Beatrice ha detto: “Se Vittorio è uscito è perché tre persone lo hanno nominato. Giuseppe lo ha fatto pubblicamente e due lo hanno fatto nel segreto del confessionale. Io chiederò chi è stato ma tanto nessuno lo dirà. Loro vogliono spappolarmi psicologicamente per questo nominano tutte le persone vicino a me. Mi vogliono distruggere”. Ora, però, al suo fianco c’è anche Simona Tagli…

