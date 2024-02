Nella serata di lunedì 12 febbraio Vittorio è stato eliminato dal Grande Fratello. Infatti, i telespettatori hanno preferito Stefano a lui nel ballottaggio finale e ha lasciato per sempre il reality show. Ma ora ecco spuntare un’ipotesi clamorosa, rivelata da alcuni utenti, sui reali motivi che hanno portato all’eliminazione di Menozzi. Un’accusa gravissima all’intero programma.

Non sappiamo se a questo punto gli autori interverranno per fornire la loro posizione su Vittorio, dato che all’esterno del Grande Fratello le parole contro la trasmissione sono diventate molto pungenti. Ci sarà un nuovo appuntamento in diretta mercoledì 14 febbraio, quindi non è da escludere che lo stesso Alfonso Signorini intervenga sulla questione.

Vittorio, perché è stato eliminato dal Grande Fratello: pesante accusa

Alcuni utenti si sono soffermati su Vittorio dopo la sua esclusione dal Grande Fratello per mezzo del televoto. Ed è emersa una possibile verità che lancerebbe serissimi dubbi sulla regolarità del reality show. Ovviamente i vertici del programma si difenderanno immediatamente da questi attacchi, ma intanto c’è chi ha espresso esplicitamente i suoi dubbi.

C’è chi ha messo in dubbio la regolarità del televoto, infatti un utente ha scritto: “Vittorio è uscito perché hanno truccato il televoto, aveva contro gli autori perché lo volevano ancora succube e di Bea, hanno scelto quella manipolatrice a discapito di un gran bravo ragazzo e in casa lo hanno capito”. E subito c’è chi ha condiviso questa analisi, quindi la polemica è esplosa improvvisamente.

Lo pensato subito anch'io gli ha ricattati come ha fatto con Mirko secondo me Vittorio sa tante cose di lei e quindi aveva paura che uscissero fuori #GrandeFratello https://t.co/X0X3qpQBpm — Anibaldi (@DanieleNikita) February 13, 2024

Un altro utente ha aggiunto: “L’ho pensato subito anch’io, li ha ricattati come ha fatto con Mirko. Secondo me Vittorio sa tante cose di lei e quindi aveva paura che uscissero fuori”. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.