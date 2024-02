Eliminato Vittorio Menozzi dal Grande Fratello. Nella nuova puntata del reality show di Canale 5, tornato in diretta lunedì 12 febbraio 2024, contro ogni pronostico è uscito il modello per volere del pubblico. Il verdetto ha generato caos e malumori in Casa, anche perché è stato fatto fuori uno dei veterani di questa edizione che in questi mesi ha legato molto con diversi gieffini. Si è scontrato al televoto con Stefano Miele, Beatrice Luzzi e Federico Massaro e a risultare la più votata è stata ancora una volta l’attrice con 30% dei voti.

Poi Federico Massaro con il 29% dei voti, Stefano Miele con il 21% dei voti e infine Vittorio con il 20% dei voti che quindi ha dovuto lasciare la casa. Ma subito dopo il verdetto comunicato da Alfonso Signorini, alcuni telespettatori attentissimi che guardavano la diretta su Mediaset Extra ha fatto un commento sottovoce che è però rimbombato sia in casa che sui social.

GF, il filmato contro Beatrice che scatena il caos

Appena appresa la notizia di Vittorio fuori, qualcuno rivolgendosi a Beatrice ha detto “Ce l’ha fatta”. Nella diretta su Canale 5 nessuno ha sentito, ma è certo che non sia stata Anita perché, dopo che l’attrice è andata su tutte le furie, ha messo le mani avanti: “Mi hanno accusato di aver detto che Bea ha buttato fuori Vitto, ma non l’ho detto io e non farò nomi“.

Poi però il filmato che incastra il “colpevole” è uscito sui social. Come riporta il sito Biccy, chi era collegato su Mediaset Extra ha sentito chiaramente la frase “Ce l’ha fatta ahò! Assurdo!… Per me è assurdo!“. Frase che a quanto pare è stata pronunciata da Perla, così si spiega anche la sua reazione alla rabbia di Beatrice. “Ragazzi qui esce chi viene nominato! Certamente non l’ho nominato io e mai l’avrei fatto”, è sbottata.

– Ce l'ha fatta.

La cattiveria di questo branco non ha limite. Lo hanno nominato loro, abbiamo votato noi. E la colpa di chi è? Di Beatrice. Dei fulminati. #GrandeFratello pic.twitter.com/9xcTJmURus — ᴜᴛᴏᴘɪᴀ (@ItalyZeitgeist) February 13, 2024

Cioè ragazzi ma siamo alla frutta, Perla se la prende per un ‘vi vieto di attribuirmi la responsabilità’, facendolo passare come un gesto da provvedimenti.

MA SCHERZIAMO?

#GrandeFratello pic.twitter.com/l3ebiGeTSh — A 🇮🇹♡ waiting for We Are (@aforyou__) February 12, 2024

E ancora: “Se parlo è perché qualcuno ha appena detto ‘ah lei ce l’ha fatta’. Tutto volevo meno che Vittorio uscisse. Mi è stato proprio detto ‘ce l’ha fatta’. Ci sarà pure un filmato”. E Perla le ha dato dell’aggressiva ribadendo I”o ho paura di te all’interno della casa”. Uscirà questo famoso filmato nella prossima puntata?