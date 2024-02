Il Grande Fratello ha vissuto una nuova puntata in diretta nella serata del 12 febbraio e due dei protagonisti sono stati Sergio e Greta. Infatti, si è scoperto qualcosa di parecchio interessante, che lui ha sussurrato all’orecchio della gieffina. Quando l’audio è stato chiaro a tutto il pubblico, c’è chi è sobbalzato dalla sedia, visto che potremmo essere in presenza di una svolta.

Alfonso Signorini ha mandato in onda l’episodio clou, verificatosi al Grande Fratello tra questi concorrenti Sergio e Greta. I due non sempre sono andati d’accordo nell’ultimo periodo, infatti è anche intervenuto Varrese nei giorni scorsi in veste quasi di mediatore per cercare di riavvicinare i due. Ma si è anche registrato questo fatto che è stato decisamente bollente.

Grande Fratello, cosa ha sussurrato Sergio a Greta

Si era creato quasi una sorta di triangolo amoroso al Grande Fratello, infatti il terzo incomodo tra Sergio e Greta è sembrato essere Vittorio. Quest’ultimo tra l’altro ha anche abbandonato definitivamente la casa nelle scorse ore, a causa dell’eliminazione tramite televoto. Ma tornando a D’Ottavi e alla Rossetti, scopriamo insieme cosa le ha detto all’orecchio.

Proprio Alfonso aveva detto a Greta che dovrebbe fare una scelta, anche perché con Sergio il rapporto sembrerebbe essere in stato avanzato. Dato che lui le ha sussurrato, come dimostrato da una clip mandata in onda: “Vorrei tanto fare l’amore con te guardandoti negli occhi”. Sergio ha pure aggiunto durante un confessionale: “Tra noi ci sono stati discorsi che non ci piace citare, ma che entrambi conosciamo”.

Interpellata da Signorini, Greta ha però deluso i fan che vorrebbero una sua relazione con Sergio: “Io mi sto godendo me stessa e voglio godermi i rapporti che ci sono lì dentro. Ma c’è solo una grande amicizia“.