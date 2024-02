Eccola qua una delle grandi novità del Grande Fratello. Ad essere coinvolti sono Perla e Maddaloni, che hanno ricevuto una comunicazione inattesa. E soprattutto lui si è emozionato non poco, quando ha scoperto tutto. Ovviamente tra i due amici del programma ci sono stati gesti affettuosi e non hanno potuto fare altro che ringraziare.

Il pubblico del Grande Fratello, in particolare i fan di Perla e Maddaloni, hanno immediatamente pubblicato il video sul social network X congratulandosi coi due gieffini. Tra poche ore ci sarà la puntata in diretta del 12 febbraio su Canale 5 e loro hanno avuto certamente la giusta carica per affrontarla al meglio. E affrontare bene anche i prossimi giorni.

Grande Fratello, comunicazione per Perla e Maddaloni: è gioia totale

Fuori dal Grande Fratello c’è chi ha organizzato una bella sorpresa per Perla e Maddaloni, infatti nella mattinata di lunedì 12 febbraio è arrivato un aereo contenente un messaggio a loro dedicato. Si è creata quindi questa coppia amichevole nella trasmissione, definita i ‘Madiero‘. Si è scoperto anche il mittente dello striscione, che ha commosso Marco e reso entusiasta la Vatiero.

Ad inviare il messaggio aereo è stata la moglie di Maddaloni, che si chiama Romina, assieme ai fan della coppia composta da lui e Perla. Lo striscione recitava: “Ce sta nu esercito for. Romy + #Madiero“. I due gieffini si sono stretti in un abbraccio molto bello e hanno esclamato: “Questo sì che è un buongiorno”. E lui ha aggiunto: “Sono onorato di aver ricevuto un aereo insieme a Perla“.

Aereo Madiero ✈️



“Perlina, quale onore ricevere un aereo con te” 💖 #perletti pic.twitter.com/sx2sE61XHd — Le perle di Perla (@vatierocomanda) February 12, 2024

Vedremo se anche nelle prossime ore Signorini vorrà chiedere un parere a Maddaloni e Perla, in riferimento a questo supporto che certamente permette loro di vivere sempre più serenamente questa avventura.