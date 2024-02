Ore prima della puntata in diretta, prevista nella serata di lunedì 12 febbraio, al Grande Fratello c’è stata tensione altissima tra Beatrice e Grecia. Le due sono arrivate allo scontro per un motivo davvero particolare e il pubblico è rimasto sgomento. Nonostante tra le due ci sia stato quasi sempre un rapporto normale, ora l’amicizia potrebbe essere messa in discussione.

Un vero e proprio litigio si è registrato infatti nella casa del Grande Fratello, con Beatrice e Grecia che hanno ribattuto colpo su colpo. Il battibecco è avvenuto in cucina, dopo che la Luzzi ha scoperto qualcosa che proprio non le andava bene. La collega ha fornito però la sua versione, differente da quella dell’ex protagonista di Vivere, e non sono arrivate al compromesso.

Grande Fratello, lite tra Beatrice e Grecia: cosa è successo

Come raccontato nei minimi dettagli anche dal sito ufficiale del Grande Fratello e da Tgcom24, Beatrice ha esclamato davanti a Grecia: “Se tutti avessero preso come te tutto quel sugo, avrebbe funzionato secondo te?”. Ma la Colmenares ha subito replicato: “Non era tanto, era poco, si è assorbito tanto”. La coinquilina non è parsa affatto concorde: “Era un bel po’, non era poco, hai mangiato anche la pasta“.

Grecia ha risposto ancora: “Non l’hanno fatto tutti, ma l’hanno fatto con cose diverse in un altro momento. Se non ho mangiato, prendo quello che devo mangiare e mangio dopo, posso farlo. Anche tu mangi il pesce e nessuno ti dice niente”. Bea l’ha contraddetta: “Mangio sempre quello che si mette a tavola, non metto mai da parte nulla per me e soprattutto lo chiedo”. La Colmenares ha ammesso di non avere voglia di battibeccarsi: “Scusa Bea che non te l’ho chiesto mentre cucinavi, se hai voglia di litigare non farlo con me“.

E Beatrice ha concluso: “Non sto litigando, sto parlando, se faccio due chili di pasta per un tot di sugo e tutti si arrivano a prendere porzioni di sugo, se me lo dici posso calcolare anche questo”. E Grecia: “Non te lo voglio dire“. La Luzzi ci ha poi rinunciato: “Fai come ti pare, che ti devo dire?”. La tensione è molta e la pace sembrerebbe lontana.