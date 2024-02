Nella Casa del Grande Fratello lunedì 5 febbraio sono entrati due nuovi concorrenti, Simona Tagli e Alessio Falsone. Mentre la showgirl è un volto noto al pubblico televisivo, Alessio ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo grazie al reality show di Alfonso Signorini. Ex giocatore di calcio, ha calcato i campi di Serie C con il Milazzo e successivamente ha intrapreso la carriera di tecnico.

Nel novembre del 2022 è diventato allenatore del Città di Vigevano, squadra impegnata nel campionato di Promozione ma è anche un imprenditore nel settore della ristorazione, con una catena di ristoranti di panini. La cucina infatti è una delle sua grandi passioni. Alessio Falsone è noto principalmente per la sua relazione con l’ex Miss Italia Carolina Stramare, attuale compagna del calciatore del Torino Pietro Pellegri.

Grande Fratello, Alessio fa delle rivelazioni da fuori a Perla

In queste ore il concorrente del Grande Fratello è finito al centro delle polemiche per aver fatto alcune rivelazioni a Perla Vatiero. Ma vediamo cosa è successo nel dettaglio. I due si trovavano in cucina e l’ex di Mirko ha chiesto ad Alessio cosa pensassero le persone fuori dalla casa. “Alessio ha dato info da fuori che i fan gli hanno scritto che lo avrebbero fatto fuori se stava vicino a perla! E si Stefano lo mandano in nomination e a lui no! Comunque pirlina non abbiamo paura di te ci fai solo pena! #grandefratello”, si legge nella descrizione del video in cui si sente Alessio parlare con Perla.

“Stefano Miele è stato messo in nomination d’ufficio per aver detto “ho visto le percentuali” SENZA EFFETTIVAMENTE DIRE LE PERCENTUALI. Così, per ricordarvi il GIOCO SPORCO che sta facendo questo #GrandeFratello per proteggere i suoi raccomandati preferiti”, si legge ancora.

Il riferimento è alla punizione del GF nei confronti di Stefano Miele, finito in nomination per aver semplicemente accennato alle percentuali di un televoto tra Anita e Beatrice ma senza rivelare i dati. Il pubblico ha chiesto un provvedimento per il nuovo entrato, perché proprio come Stefano ha riportato notizie dall’esterno e, anzi, ha fatto rivelazioni molto più importanti riferendo a Perla come è vista dal pubblico a casa.

“Ma per questi autori perché figli e figliastri??? Ma non sono più gli autori degli scorsi anni??? Ma Piersilvio conta meno di loro oppure il bel discorso fatto da lui durante la presentazione del palinsesto riguardo il gf lascia il tempo che trova???”, si legge. E ancora: “La verità è che Miele fu messo in nomination perché la sua affermazione (tra l’altro già fatta settimane prima da Alfonso) aveva urtato la sensibilità della pluriraccomandata. Bisognava dargli una lezione, purtroppo questo è!”.