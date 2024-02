Grande Fratello, Sergio parla con Varrese e asfalta Greta. Negli ultimi giorni c’era chi pensava che tra Sergio D’Ottavia e Greta Rossetti potesse nascere qualcosa di serio. Il concorrente si era fatto avanti, ma l’ex fidanzata di Mirko gli ha detto che tra loro non avrebbe potuto esserci nulla di importante. E così lui si è allontanato.

Propio nelle ultime ore, tuttavia, Greta ha chiesto a Massimiliano Varrese di andare a parlare con Sergio. Di cosa? Beh, è stato lo stesso Sergio a svelare i piani della Rossetti: “Che sei venuto a fa’ l’ambasciatore?“. L’attore ha confermato questa teoria: “Sì, mi ha chiesto di venirti a parlare“. La reazione dello chef è stata categorica: “Lei? Ma di cosa dobbiamo parlare?“. Poi è arrivata la ‘batosta’ sulle dichiarazioni di Greta.

Sergio asfalta Greta dopo quelle dichiarazioni

Se fino a poco tempo fa Sergio sembrava parecchio attratto da Greta recentemente lo chef sembra aver preso decisamente le distanze. Soprattutto dopo aver sentito certe frasi. Il concorrente, in particolare, ritiene che certi atteggiamenti e frasi della coinquilina siano esagerati.

A Massimiliano Varrese il buon Sergio ha spiegato: “Sentire le persone dire ‘Ieri è stata la giornata più brutta della vita mia’… ao le giornate più brutte della vita tua spero non ti arrivino mai! Da una serata in diretta su Canale 5, capito? In un reality? Ti prego”. Anche Massimiliano non ha potuto far altro che concordare.

Sergio: “sentire le persone dire ieri è stata la giornata più brutta della vita mia.. ao le giornate più brutte della vita tua spero non ti arrivino mai! Da una serata in diretta su canale 5, capito?”



Seriamente gregre pensava di avere qualcosa con lui? #GrandeFratello pic.twitter.com/rPytwgJjE1 — Fernweh (@Fernwmeh) February 10, 2024

Subito sono piovuti i commenti e in tanti sono dalla sua parte: “Persino il guru sembra una bella persona vicino a lui”. E ancora: “Lui deve assolutamente arrivare in finale”, “Ma veramente Greta pensava di avere qualcosa da spartire con lui?” e “Con Sergio, anche Massimiliano abbassa la cresta”.

