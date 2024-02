Al Grande Fratello c’è stato un momento importante nelle scorse ore con protagonisti Sergio e Varrese. E il pubblico ha subito capito quale fosse l’intenzione di Massimiliano, così come il suo coinquilino, e inevitabilmente sono arrivate critiche nei confronti dell’attore. Il video è diventato virale in poco tempo e ora si aspettano eventuali interventi anche da parte di un’altra persona.

Infatti, mentre era in corso questo dialogo al Grande Fratello, tutti hanno notato che Sergio avesse compreso l’argomento di Varrese e gli ha risposto anche in modo ironico. Ad essere coinvolta è un’altra protagonista del reality show di Signorini, che però non si è presentata e ha preferito che parlasse Max. L’amico di Beatrice gli ha replicato però in maniera molto netta.

Grande Fratello, confronto tra Sergio e Varrese: coinvolta anche una gieffina

Praticamente questo dialogo al Grande Fratello tra Sergio e Varrese sarebbe stato concordato anche da Greta, che avrebbe invitato Massimiliano ad andare a parlare col coinquilino. Non a caso Sergio ha esclamato: “Che sei venuto a fa’ l’ambasciatore?“. E l’attore ha confermato questa teoria: “Sì, mi ha chiesto di venirti a parlare“. E poi c’è stata la controreplica.

Dopo un iniziale avvicinamento, Sergio e Greta non si parlano più come prima. In particolare la ragazza ha confessato di non volere nulla di importante col compagno di avventura, quindi quest’ultimo si è inevitabilmente allontanato. Ma questa distanza non farebbe bene alla Rossetti, che ha usato la mediazione di Varrese nella speranza di un ritorno ai rapporti precedenti. Ma Sergio è sembrato categorico: “Lei? Ma di cosa dobbiamo parlare?“.

Sergio ha già capito tutto:

"Che sei venuto a fà l'ambasciatore?"



Guru: "Si, mi ha chiestodi venirea parlarti"

S: "Lei? ma de chè"



Sergio tu arrivi in finale#grandefratello pic.twitter.com/VSaLTZrbgQ — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) February 9, 2024

E gli utenti hanno preso le difese di Sergio: “Grande, tu vai in finale”, “Varrese usato come i bigliettini alle medie”, “Sergio ha già capito tutto”, “Greta, hai a che fare con un vero uomo, è troppo intelligente per i tuoi giochi”.