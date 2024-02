Nuovo colpo di scena al Grande Fratello da parte di Perla. La concorrente ha deciso di tirare in ballo nuovamente l’ex fidanzato Mirko e le sue parole hanno sorpreso il pubblico. Ha voluto fare delle confidenze private e ciò che è emerso è stato davvero inaspettato. Quindi, siamo certi che nella prossima puntata in diretta di lunedì 12 febbraio Signorini vorrà saperne di più.

Nella casa del Grande Fratello Perla si trovava in compagnia di Letizia, quando improvvisamente ha iniziato a dire tutto su Mirko. Nell’ultimo appuntamento c’è stato un nuovo confronto tra gli ex di Temptation Island e ora lei sembra aver capito qualcosa di molto importante. Si tratterebbe dell’ennesima novità nella sua complicata sfera sentimentale.

Grande Fratello, nuova confessione di Perla su Mirko: cambia tutto

Ovviamente sembrava essere ormai chiaro il rapporto tra la concorrente del Grande Fratello e l’ex partner. Invece Perla ha cambiato praticamente idea su Mirko e sarebbe pronta a sperare ancora di raddrizzare le cose: “Se io dovessi dire basta è perché significa che sono andata oltre e che penso ad una vita nuova, penso a un percorso nuovo e a delle persone nuove e diverse. A me fa paura pensare se io non dovessi riuscire a superare certe cose“.

Poi Perla ha spiegato cosa vorrebbe fare adesso: “Può capitare che esco e capisco di non provare nulla, come se questa magia d’amore finisse. Ora ho capito che non riesco a vedere un’altra persona che potrebbe essere il padre dei miei figli. Per me la mia famiglia è lui, a me fa del male pensare che un giorno potrei pensare di non provare più nulla. Però non posso fare molto, sono qui dentro e ieri che siamo usciti in gita avrei voluto essere con lui”.

Buongiorno Mirko, qualcuno ha detto questo per te ♥️ #perletti pic.twitter.com/1BC4uGpwNR — Marta 🌊 (@sinmas_calma) February 10, 2024

Quindi, la Vatiero non riesce a dimenticare Mirko e vorrebbe cercare di riavvicinarsi a lui una volta finito il Grande Fratello. Infine ha esclamato davanti a Letizia: “Se avessi ascoltato la testa in passato, non avrei preso determinate decisioni. Però devo ascoltare sia la testa che il cuore, vivere le cose fuori e vedere come mi sentirò. In questo ripensamento ho capito che non ho rabbia, a differenza di mesi fa”.