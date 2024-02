Al Grande Fratello c’è qualcuno che sta meditando di imitare Fiordaliso e cioè lasciare la casa. La cantante, lo ricordiamo, è uscita a sorpresa nell’ultima puntata andata in onda, quella di lunedì scorso, e prima ha fatto un lungo discorso per annunciare l’addio senza possibilità di ripensamenti. “Sono stata qui dentro quasi 5 mesi e sono stati molto intensi. Non mi sono risparmiata e mi sono lasciata andare senza freni. Volevo farmi conoscere per quella che sono, qui grazie ai ragazzi sono rinata, sono ritornata me stessa. Mi portavo dietro un bagaglio molto pesante, ora invece, sono tornata a essere la pazza che sono”, ha spiegato.

Ha parlato di “esperienza indimenticabile” ma ha anche aggiunto di non farcela più: “Ho voglia di aria, di vedere i miei figli, la giornata diventa molto pesante. Non riesco dare più niente ai ragazzi, mi diventa tutto insopportabile”. I coinquilini non sapevano di questa sua decisione e tornata in salone Fiordaliso li ha salutati commossa: “Vi lascio, vi amo moltissimo, ma non ce la faccio più a stare qua dentro, devo uscire. Vi ho vissuto fino all’ultimo e vi aspetto fuori. Non cambio idea, la mia avventura è finita”.

“Come Fiordaliso”: GF, un altro addio?

Dopo l’uscita di Fiordaliso c’è stato il rischio di vedere anche Beatrice Luzzi andar via. Poi però l’attrice è tornata sui suoi passi e deciso di continuare questa avvenuta nonostante anche lei sia molto provata ultimamente. E ora dobbiamo aspettarci un altro addio? Già il mese scorso Marco Maddaloni aveva rivelato che a breve sarebbe finito il suo impegno al Grande Fratello e che con la scadenza del contratto avrebbe lasciato la casa.

“Ho questi ultimi dieci giorni. Come mai dieci? Perché poi a me finisce il contratto“, diceva il judoka il 22 gennaio scorso, come ricorda il sito Biccy. Ma evidentemente le cose non stanno proprio così, perché sono trascorsi più di dieci giorni e lui è ancora nella casa. Ma per quanto? Le cose potrebbero presto cambiare.

Questa sono io oggi che ogni tanto mi collegavo alla live per vedere se c'era ancora Maddaloni o se era stato inghiottito dal confessionale stile D'Eusanio #GrandeFratello pic.twitter.com/UL6SYtXoA2 — FraSol (@FraSolignani) February 9, 2024

Nel pomeriggio rivolgendosi a Massimiliano Varrese Maddaloni ha detto che vuole capire come poter lasciare il gioco come ha fatto Fiordaliso. Si è però chiesto come abbia fatto ad abbandonare: “Io sono deciso, ma l’unica cosa è sempre quella. Certo che mi faccio due conti. Infatti adesso devo capire Fiordaliso come ha fatto. Ue uagliò con tutto il bene, io glielo dico. Se l’è fatto tagliare?“.