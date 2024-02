Momento difficile al Grande Fratello per Maddaloni, che ora rischia seriamente la squalifica. In rete non si sta parlando d’altro e infatti sono tantissimi i commenti apparsi in queste ore. Tutto è successo davanti ad altri gieffini, ma in particolare stava conversando con Varrese quando si è verificato l’episodio incriminato. E ora la sua avventura nella casa potrebbe essere agli sgoccioli.

Sul social network X il Grande Fratello e Maddaloni sono diventati virali, nonostante sia in corso Sanremo 2024 che ha rubato la scena quasi a tutto. Ora per il concorrente la squalifica potrebbe essere dietro l’angolo, infatti potrebbe essere convocato all’interno del confessionale per comunicargli la triste notizia. La richiesta della maggior parte del pubblico è chiarissima.

Grande Fratello, caos su Maddaloni: “Ora scatta la squalifica”

Non ci saranno speranze per lui, stando ad alcuni commenti apparsi in rete. Nella casa del Grande Fratello Maddaloni ha fatto qualcosa che dovrebbe portarlo alla definitiva squalifica dal reality show di Canale 5, essendoci regole molto stringenti. Varrese ha iniziato così il dialogo: “Il Maddarilla, un soggetto affetto da maddarillismo”. E poi è arrivata la frase dello sportivo, che dovrebbe costringerlo a lasciare il programma.

Maddaloni si sarebbe reso protagonista di una bestemmia: “Io non sono il Maddarilla, por*** Dio“. Il sito Biccy ha precisato che non è proprio chiarissima la frase di Marco, ma il web ha già dato la sua sentenza. Infatti, alcuni utenti hanno postato: “Maddaloni ha bestemmiato, squalifica”, “Maddaloni ha chiaramente bestemmiato, vogliamo la squalifica immediata come fu per gli altri concorrenti”.

Maddaloni bestemmia forte e chiaro.

Ma tranquillo che tanto quest’anno le BESTEMMIE solo lecite.#GrandeFratellopic.twitter.com/gZrEf0EWSk — Giulia🌸 il GF fa schifo (@OpinioniRandom) February 9, 2024

Non resta che aspettare eventuali comunicazioni ufficiali da parte della produzione del GF o, al più tardi, la prossima puntata in diretta per capire se Alfonso Signorini gli comunicherà davvero la squalifica.