Grande Fratello, arrivati a questo punto del gioco, relativamente verso la fine, si parla molto di dinamiche e alleanze nella Casa. È successo anche nelle ultime ore, con Beatrice Luzzi che ha spiegato il suo punto di vista a una delle nuove arrivate, Simona Tagli (l’altra new entry è rappresentata da Alessio Falsone). Nello specifico, la nuova concorrente ha chiesto curiosa come stiano evolvendo secondo lei e Stefano gli equilibri e i rapporti in Casa dicendosi convinta che “gli animi si siano ammorbiditi”.

Non secondo Beatrice, per cui c’è solo una calma apparente: “Se possono attaccarti ti attaccano e si rendono protagonisti, qui molti sono in cerca di spazio e visibilità, è questo il punto”. E aggiunge, sempre esponendo il suo punto di vista alla coinquilina, che alla base degli scontri e delle tensioni ci sia l’incapacità di alcuni di saper prendere una posizione, mantenerla e portarla avanti.

Beatrice contro gli autori del GF: censura

“Qui c’è mancanza di identità, io sono sempre stata autonoma di giudizio, qui sono pochi quelli che hanno un giudizio, e chi ce l’ha, non è grado di esporlo”, ha continuato Beatrice trovando l’appoggio di Stefano. Anche secondo lo stylist, infatti, ci sono delle personalità un po’ deboli in Casa, personalità che si muovono e cambiano in base alle circostanze.

Ma il discorso sulle dinamiche della Casa non finisce qui e anzi si fa più interessante in una conversazione a due, quella che l’attrice ha avuto con l’amico Federico. Nel video ripostato da un fan di Beatrice la si sente attaccare di fatto gli autori del programma. Lei dice che sta “sempre bene prima della puntata”. Poi però succede che “la massacrano”.

lei come sempre lucidissima smerda gli autori che le confezionano le puntate contro e zac, la regia magicamente cambia#GrandeFratello pic.twitter.com/CpXn9FJ12w — iconoholic (@iconoholic) February 9, 2024

“Loro tirano fuori il veleno, io devo difendermi e sono 5 mesi che va avanti così”, continua riferendosi evidentemente agli autori. “Per il gioco è interessante questo”, le fa notare Federico e lei ammette di esserne consapevole ma anche di essere arrivata al limite. Poi però la regia ha cambiato inquadratura e il pubblico, ovvio, non l’ha presa bene come si legge nei commenti.