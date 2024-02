Il Grande Fratello dura mesi, dunque sono diversi i compleanni festeggiati nella Casa e l’ultimo è quello di Sergio D’Ottavi. Il concorrente molto amico di Beatrice Luzzi riceverà sicuramente una sorpresa nella prossima diretta, in programma lunedì 12 febbraio, ma nel frattempo è stato celebrato dai suoi coinquilini. A mezzanotte in punto già pronti a brindare e divertirsi insieme al festeggiato che, uscito dal confessionale, viene subito immobilizzato da un freeze e, bendato da Greta, quindi accolto a sorpresa dall’amore e l’allegria di tutti i suoi compagni.

“Auguri!”, urlano tutti abbracciandolo. Sergio ringrazia di cuore per l’affetto e brinda insieme a tutti il suo 32esimo compleanno, “Grazie ragazzi” dice emozionato per poi lanciarsi nel discorso di rito perché spronato dagli altri. “Auguri alle persone sole e a chi nella solitudine trova la miglior compagnia, auguri a chi pur conoscendo la verità fa finta di non vederla e auguri a chi non vedendola si sente in colpa. Auguri a chi si proietta in un futuro incerto e a chi l’incertezza la vive adesso”, dice.

GF, “brutta figura” per il compleanno di Sergio

E Sergio continua: “Auguri a chi considera valore l’uso del verbo amare con le conseguenze che porta e auguri a chi ancora non sa l’amore quanto conti. Auguri a chi tradisce per una passione e auguri a coloro che per non farlo vive una delusione. Auguri a chi sacrifica un sogno per denaro e auguri a chi realizzandolo crede sia tutto invano. Auguri a chi crede nella fortuna e a chi avendone un po’ ne abusa”.

“Auguri a chi potendo esplorare il mondo non lo fa e auguri a chi non potendo lo trova dentro di sé. In conclusione auguri a me che in queste righe a volte vi ho vissuto e brindo alla vita”, la conclusione tra gli applausi e le urla che rimbombano in tutta la Casa. Ma più tardi succede tutto il contrario.

alessio che insegna come comportarsi civilmente a quei 4 deficienti chapeau👏🏻👏🏻 #GrandeFratello pic.twitter.com/8CYrvv7ZfG — ✨👑BeatriceLuzziReginaItalia👑✨ (@Lar02a) February 9, 2024

Sta facendo discutere la reazione di Vittorio, Greta e Perla al compleanno del coinquilino. Nel video che trovate qui sopra si vede e sente Alessio, il nuovo arrivato, praticamente pregarli di raggiungere il gruppo in giardino per i festeggiamenti. “Non sta ballando nessuno – dice loro – È il suo compleanno, è da solo. Se fosse il tuo (dice a Perla) non ci rimani male? Manchiamo solo noi”. E sotto al video un delirio di “Bravo Alessio” e “Che figura di me.. che hanno fatto”.