Grande Fratello, i fan di Beatrice Luzzi pronti a querelare Greta Rossetti. È la voce che rimbalza sui social dopo un video in cui si vede l’ex Temptation Island fare pesanti illazioni sull’attrice. Per Bea questi sono giorni complicati. Nelle ore scorse Vittorio ha spiegato le ragioni della rottura tra loro. Il modello sembra essersi convinto che la loro non fosse una vera amicizia. Il loro rapporto era solido, intimo, complice, stavano sempre insieme, per cui non è facile recuperare velocemente.

>> “Non potete perdonare anche questa”. C’è Paolo che parla e il pubblico sente tutto. L’orrore contro Beatrice non ha fine: cosa è successo

Vittorio pensava di essere riuscito a calmarla, di averla resa più tranquilla e rilassata, ma poi in puntata Beatrice è tornata a essere agguerrita. “Non ha saputo accettare che avessi un’opinione diversa dalla sua”, ha detto. Federico ha provato a normalizzare la situazione: “A modo suo, ha voluto difenderti”. Vittorio ha risposto a mezza bocca.





Grande Fratello, Greta spara a zero su Vittorio e Beatrice

Anche perché a sparare a zero ci ha pensato Greta che ha raccontato alcune rivelazioni che Vittorio le avrebbe fatto. “Ma le sue rivelazioni sarebbero particolarmente gravi e c’è già chi avanza la possibilità per lo staff di Beatrice di poter procedere per una denuncia per diffamazione”. Riguarderebbe alcune cose successe sotto le coperte.

Dalle parole della Rossetti, infatti, si intuirebbe che secondo il racconto di Vittori sia a tinte molto fosche. Ecco le parole di Greta: “Mi ha detto anche altre cose… me le ha dette sia oggi che in pullman. Molto molto molto peggio di come pensavi… cose agghiaccianti, mi si è gelato il sangue”.

Greta e Vittorio stanno facendo passare Bea come una molestatrice

…

di male in peggio.#grandefratello https://t.co/qpa2wo4jzv — Per me (@Linkem25) February 8, 2024

“Però lui ha paura di questa cosa, ha paura che esca, ha paura di quello che direbbero i genitori. Gliel’ho detto che se sta cosa esce fuori non passa normale. Lui dice comunque che… lui mi ha giurato che mai però! Mi ha detto il contrario, capito? Quello sì al contrario… a lui”.