In queste ore la casa del Grande Fratello è stata sorvolata da diversi arei. Destinatari di un divertente e romantico striscione sono la coppia formata da Paolo e Letizia. I due inquilini, mentre sono in giardino a rilassarsi e a prendere il sole, vengono travolti da un carico d’affetto da parte dei loro fan. “OH GF, SUITE A S. VAL? ❤️ #PAOLETI” mandano i fan della coppia facendo una romantica proposta per i loro beniamini.

Letizia e Paolo, uniti in un forte abbraccio, sorridono per lo striscione ricevuto, “Speriamo venga accolta la vostra richiesta” dicono entrambi molto divertiti e con il sorriso stampato sulle labbra, “Io vi amo” dice la fotografa ringraziando soddisfatta. Il ragazzo, vedendo il suo aereo, rivolge la richiesta fatta dai suoi sostenitori direttamente al GF, e spera con tutto il cuore di poter vivere una romantica serata con la sua dolce metà dentro la Suite.

Tutto molto bello, se non fosse che in queste il concorente è finito al centro di una bufera a causa di una frase choc detta riferendosi a Beatrice. Il filmato pubblicato sui social è stato commentato dal pubblico e dai fan dell’attrice, i quali hanno chiesto al Grande Fratello di intevenire e di mostrare il filmato durante la diretta. “Ho notato solo ora che Paolo, parlando di bea ha detto “fuori di qua,(…) je facevo un culo così”. Se ho capito male correggetemi”, scrive qualcuno su twitter. E i commenti contro Paolo, già protagonista di frasi al veleno contro Beatrice.

“Io non capisco, ma non mi stupirei. Paolo non è sicuramente il bravo ragazzo che vogliono far passare”, “Fa anche il gesto altrochè…se questa non è violenza su una donna che potrebbe essere sua madre è di una gravità assolutaaa….non deve passare inosservatooo”, “Grande Gobbo fuori di qua Beatrice non ti avrebbe cacato de’ pezza”, “Noi sei l’unica che l’ha fatto notare, quindi penso sia così…”, si legge tra i commenti.

L’odio di Paolo verso Beatrice è noto, perché pochi giorni fa il concorrente si era scagliato contro di lei con parole molto pesanti: “Se tu vedi una persona così [Massimiliano, ndr] aggressiva significa che tu non sei capace di stare sulla terra. Voli sulle nuvole. La vita è un’altra cosa, tu sei sempre stata sulle nuvole. Me lo dimostri tutti i giorni la persona che sei. Parli degli altri in modo aggressivo, violento e cattivo. Cerchi di demolire le persone, fai del male. Perché nessuno ti vuole qui dentro? Perché sei una persona che fa male”.