Al Grande Fratello sono arrivate dichiarazioni importanti da parte di Beatrice, che ha voluto fare i suoi personali ringraziamenti a due compagni di avventura. Ma allo stesso tempo ha anche manifestato tutta la sua delusione nei riguardi di un’altra persona, che invece non si è comportata in maniera perfetta con lei. Dopo l’ultima puntata in diretta, l’attrice ha avuto un crollo emotivo.

Infatti, si è saputo che nella casa del Grande Fratello Beatrice è scoppiata in lacrime e avrebbe avuto anche un attacco di panico. Fortunatamente a rincuorarla sono stati anche alcuni fan, che le hanno inviato un messaggio aereo: “Bea, la tua corona è salda”. Poi lei ha voluto dire grazie dal profondo del suo cuore a due inquilini, che si sono rivelati fondamentali.

Grande Fratello, Beatrice fa un’ammissione: “Lui la mia più grande delusione”

Innanzitutto al Grande Fratello Beatrice ha omaggiato le presenze di Stefano e Sergio: “Stefano, complimenti a te che mi sei stato vicino come un amico vero, non dimenticherò mai le tue lacrime l’altra notte. Piangevi per me, sei un vero amico, senza di voi non so come avrei fatto l’altra notte. Gliel’ho detto a loro che mi avete aspettato fino alle 8 del mattino fuori dal confessionale, wow che bello, è stata la cosa più bella di tutto il GF. Per me è stato qualcosa di incredibile, indimenticabile, di veramente bellissimo”.

Ma Bea è anche triste a causa di Vittorio: “Ce la possiamo fare, l’unica vera grande delusione è stato Vittorio ma insomma un po’ lo sapevamo già. Ci ha confermato i suoi limiti”. Poi ai suoi fan ha detto: “Ho avuto una crisi seria dovuta a tanti fattori, il primo è che come al solito ho dovuto gestire la maggior parte della puntata. Succede da quando siamo qui, anche quando sono rientrata dopo un grave lutto. Un peso notevole da gestire, l’altra sera in particolare”. Poi il GF ha optato per la censura, quindi non si è ascoltato il resto.

Bea: "Complimenti a te che mi sei stato vicino come un amico vero. Non dimenticherò mai le sue lacrime l'altra notte. Piangeva per me. Lui è un vero amico. Non so come avrei fatto l'altra notte senza di voi".



Bea la tua corona è salda



Beatrice inizia a fare un discorso ai fan spiegando il crollo dell'altra sera ma poi quei cessi tolgono l'audio

Dopo l'aereo Bea la corona è salda: "Ha fatto lo sfogo perché la verità è venuta a galla"



Vi giuro io non ho più parole per commentare sto branco di disconnessi.

Garibaldi ha però attaccato Beatrice davanti a Greta e Vittorio: “Secondo te sta male? Lei è così, ha fatto la sua perché la verità è venuta a galla e lei non se l’aspettava. Però continua, questo è il bello, deve mollare. Non ce la puoi fare”. Ma la Rossetti ha stoppato il coinquilino per evitare che si sentissero cose particolari.