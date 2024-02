Grande Fratello, Sergio contro Greta: “Devi parlare chiaro!”. Confronto acceso tra Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti. Il ragazzo non ne può più, evidentemente, di questo tira e molla che non porta da nessuna parte. Sembra infatti che il giovane si sia infatuato della bellissima Greta ma che lei non abbia ben capito cosa stia accadendo tra i due. Il ragazzo allora, durante una chiacchierata intima, le dice: “Meglio che mi parli chiaro Greta, senza capire i contesti le persone….”.

La Rossetti allora gli risponde: “Se vuoi capire capisci, altrimenti non fa niente. Non parlo prima che succeda una cosa, non ti darà un assist”. E mentre i due sono in veranda i due fanno iniziare questo confronto che fa dire loro tante cose ma che non portano da nessuna parte (un po’ come la loro relazione). Parole al vento senza mai arrivare al punto.





Grande Fratello, Sergio contro Greta: “Devi parlare chiaro!”

Sergio allora si chiede se sia successo qualcosa o se Greta, semplicemente, parli per sentito dire o, ancora, per qualche paura. La ragazza allora dice che qualcosa è successo (cosa non ci è dato sapere), e dice: “Ti reputo una persona pura e profonda e so che hai attenzione verso gli altri. Pochi hanno questa profondità”.

SERGIO CHE SGAMA GRETA MERITA 75 MINUTI DI APPLAUSI.🔥#grandefratello pic.twitter.com/4V7qwbqdej — Madrebeatrix (@bugsbunnyera) February 7, 2024

Però poi racconta di aver paura: “Non voglio che appoggi altre persone per circostanza”. Inizialmente, Sergio non riesce a cogliere il sottinteso nelle parole di Greta, ma poi realizza che lei si riferisce alle persone che ha incontrato durante la loro esperienza al Grande Fratello, come Vittorio ad esempio: “I discorsi che affronti con lui, li affronti anche con me?”

Greta: “non capisci niente”



Sergio: “io capisco, anche molto, ed è per questo che ci arrivo prima degli altri”.



Ci prova in ogni modo, ma non lo fotti Sergey #GrandeFratello pic.twitter.com/829gyv9EaI — Oltracotanza (@oltracotanza) February 7, 2024

Greta messa con le spalle al muro. Si scoprono le carte? Un gioco per allontanare Beatrice Luzzi, ormai sotto gli occhi di tutti. Dopo Vittorio ci prova con Sergio. #GrandeFratello pic.twitter.com/FU7drDGjPE — Angolo Delle Notizie (@ADelleNotizie) February 8, 2024

E ancora Sergio: “Devi stare bene da sola, altrimenti ti leghi perché ti do sicurezze, ma le sicurezze devi trovarle dentro di te”. La ragazza allora afferma di stare bene da sola ma di avere i suoi fantasmi del passato e che teme un possibile passo falso da parte di Sergio. Lo chef allora afferma serafico: “Dormi sonni tranquilli, so come comportarmi”. È finita così?

