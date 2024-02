Questo Grande Fratello non sta portando fortuna in amore ai concorrenti. Ex concorrenti in realtà, perché a ben vedere tra Mirko e Perla ci sono tutti i presupposti per il ritorno di fiamma. È notizia di queste ore la fine di una lunga storia d’amore per un loro ex coinquilino, dunque un altro addio dopo quello di Ciro Petrone e la sua Federica. L’annuncio è arrivato a mezzo social, con un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram in cui racconta di come sia tornato single dopo 5 anni.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha anche spiegato di essere dispiaciuto per come sono andate le cose, ma allo stesso tempo si dice determinato a vedere il lato positivo, ovvero tutto ciò che è successo in questi anni che hanno passato insieme. “Ci tenevo a darvi questa novità personale alla quale tengo molto – annuncia dopo un lungo preambolo – Con Francesca abbiamo deciso di interrompere la nostra relazione di 5 anni”.

GF, è finita: l’ex concorrente torna single

“Nonostante numerosi tentativi di mantenere vivo il nostro rapporto e di limare le nostre distanze, ma purtroppo sembra che questi sforzi non ci abbiano premiato e non siano stati sufficienti”, scrive Marco Fortunati sottolineando che “sicuramente il bene e il rispetto che ci vogliamo rimarranno eterni”.

“In 5 anni abbiamo condiviso tante gioie e dolori e ci vorrà del tempo per accettare fino in fondo l’idea che le nostre strade si siano separate, ma ci vuole la maturità e la consapevolezza che queste cose accadono e per il momento vanno accettate per come arrivano. Sicuramente il vostro sostegno è la migliore cura”, la conclusione del maestro di sci che ha partecipato a questa edizione ancora in corso del Grande Fratello.

Marco Fortunati è stato eliminato dopo poche settimane. Era entrato a settembre scorso dal tugurio, insieme a due grandi protagoniste di questa edizione che invece sono ancora dentro, Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares. E, appunto, era entrato fidanzassimo con Francesca, la sua ragazza da ben 5 anni. Ora è tornato single.