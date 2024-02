Un vero e proprio caos è scoppiato all’interno del Grande Fratello nelle ultime ore. Protagonisti Vittorio e Beatrice, col primo che sarebbe ad un passo dall’abbandonare il reality. Avrebbe ormai maturato questa decisione, dopo quanto accaduto con la coinquilina. Una situazione impensabile fino a poco tempo fa, ma che ora si è presentata con grande sorpresa.

I telespettatori del Grande Fratello quasi stentano a crederci, ma Vittorio e Beatrice hanno ormai raggiunto un rapporto decisamente terribile. E lui vorrebbe andarsene il prima possibile. Si è sfogato con Greta e ha iniziato a raccontare quanto successo con la Luzzi, poi la regia della trasmissione è intervenuta drasticamente censurando il suo discorso. Ma comunque si è subito compreso qualcosa.

Grande Fratello, caos tra Vittorio e Beatrice: “Lui vuole andare via”

Nelle scorse ore, nella casa del Grande Fratello si è ascoltato il discorso di Vittorio che ha tirato in ballo Beatrice davanti a Greta: “Io non so più cosa fare, io non volevo neanche iniziare a parlare. Volevo facesse lei un passo verso di me, Stefano mi ha detto per galanteria prova tu. Ma solo per galanteria”. Poi è scattata la censura e non si è udito altro.

Si è poi scoperto che c’è stato un litigio fortissimo tra Vittorio e Bea nel cuore della notte tra venerdì 9 e sabato 10 febbraio. Ma il GF non ha trasmesso in diretta quelle immagini, è stato l’influencer Amedeo Venza a raccontare i particolari: “Lite furibonda ieri sera tra Beatrice e Vittorio. La discussione è continuata anche a telecamere spente e Vittorio ha espresso il desiderio di voler lasciare il programma perché si sente oppresso“.

vitto e bea sta notte hanno litigato #grandefratello pic.twitter.com/u7BUSJm6Fg — gre || 🪩🐆 (@geminiqnx) February 10, 2024

Non sappiamo altro, quindi potrebbe essersi trattato di uno sfogo momentaneo di Vittorio ma non è nemmeno da escludere che i suoi intenti siano reali. E quindi lunedì 12 febbraio potrebbe abbandonare il Grande Fratello.