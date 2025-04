Una vera e propria bomba potrebbe esplodere a breve, se l’indiscrezione sarà confermata dai diretti interessati. Una concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello potrebbe essere incinta. L’avrebbero infatti vista in uno studio medico e la notizia sta diventando virale.

Ora che il Grande Fratello è finito, tutti sono ritornati alla vita di prima e questa concorrente potrebbe essere rimasta incinta. Si è fidanzata proprio grazie al reality show di Canale 5 e la comunicazione più entusiasmante potrebbe arrivare nelle prossime settimane, quando potrebbero avere voglia di riferire tutto ai loro fan.

Leggi anche: “Sono loro e stanno…”. Shaila e Lorenzo, la foto dopo il Grande Fratello. Shailenzo secchi, poi la scoperta





Grande Fratello, una concorrente potrebbe essere incinta

Sono state diverse le coppie che si sono formate all’interno della casa del Grande Fratello nei 6 mesi vissuti da settembre 2024 allo scorso mese di marzo. Si sono uniti Shaila e Lorenzo, con lei che lo ha poi mollato durante la finale, Alfonso e Chiara, Javier e Helena, Giglio e Yulia e Mariavittoria e Tommaso.

Questa la news data all’influencer Deianira Marzano da una follower di quest’ultima: “Ciao tesoro, sono al terzo mese e dalla mia dottoressa è venuta Yulia con Giglio a fare una visita, chissà se anche lei è in dolce attesa“. E Deianira ha risposto: “Sarebbe bellissimo se fosse vero”, con tanto di cuore rosso.

Yulia e Giglio non hanno ancora detto nulla a riguardo, ma i fan sono in trepidante attesa e non vedono l’ora che possa esserci davvero un annuncio simile.