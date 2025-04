Nonostante la fine della relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sia stata ufficialmente sancita durante la finale del Grande Fratello, alcuni fan sembrano ancora non essersi arresi all’idea che la coppia, ormai sciolta, non tornerà più insieme. L’ex velina, infatti, ha scelto di chiudere la storia in diretta nazionale, mettendo un punto definitivo a un rapporto che, stando alle sue parole, era diventato per lei insostenibile. Tuttavia, l’eco della loro relazione continua a risuonare sui social, dove i nostalgici di quella che avevano ribattezzato “Shailenzo” cercano disperatamente segnali di un possibile riavvicinamento.

Nelle ultime ore, su X è diventata virale una foto che ha fatto discutere: Shaila e Lorenzo ritratti mentre si scambiano un bacio all’interno di una gelateria. L’immagine ha fatto il giro della rete alimentando le speranze dei fan, salvo poi rivelarsi un evidente fotomontaggio. Nei commenti si leggono reazioni di incredulità e ironia: “Volevo informare che abbiamo visto Shaila e Lorenzo in gelateria”, scrive qualcuno. “Oddio che paura, ci ho creduto per un momento”, aggiunge un altro. “Mi sono cacata in mano, pensavo fosse vera”, confessa un’utente. La nostalgia per la coppia ha così trovato sfogo in una trovata goliardica che, sebbene poco credibile, ha riacceso i riflettori su una vicenda sentimentale tutt’altro che chiusa per molti fan.

Leggi anche: “Ma che bel trio eh?”. Helena e Javier beccati in giro con l’altro ex concorrente







Shaila e Lorenzo, la foto con il bacio in gelateria scatena una bufera

Ma se i sostenitori della coppia sperano ancora, Shaila Gatta ha recentemente ribadito in un’intervista rilasciata al settimanale Chi di non avere alcuna intenzione di tornare sui propri passi. “Se si è rifatto vivo o se ci siamo risentiti dopo il Grande Fratello? No, assolutamente no”, ha dichiarato. “È sparito del tutto. Non l’ho mai più contattato né lui ha cercato me”. Più che delusa, l’ex velina si è detta sollevata dalla fine della relazione, che ha definito “tossica, egoista”. E ha aggiunto: “A un certo punto mi sono illusa che, amandolo, potessi in qualche modo aiutarlo a migliorare, ma la verità è che certe persone non cambieranno mai”.

Dal canto suo, Lorenzo Spolverato ha scelto il silenzio, almeno per il momento. In un lungo post affidato ai social, ha spiegato le ragioni della sua assenza dalle scene e del mancato commento sulla rottura. “Mi sembra corretto informarvi sulla situazione e il perché del mio silenzio che non è né punitivo né segreto”, ha scritto. “Sto prendendo del tempo per me, per metabolizzare una delusione importante”. Senza mai replicare direttamente alle parole di Shaila, l’ex gieffino ha preferito mostrarsi riflessivo, cercando di non alimentare ulteriori polemiche: “Nel rispetto dei miei sentimenti e per la relazione che c’è stata, non ho intenzione di aggravare ulteriormente la situazione”.

Volevo informare Deia e Venza che abbiamo visto Shaila e Lorenzo in una gelateria ❤️⚰️#shailenzo pic.twitter.com/15hjx2Ixy3 — Shaila & Lorenzo (@Shaila__Lorenzo) April 10, 2025

Ha poi concluso il suo intervento ringraziando chi continua a sostenerlo: “Non è facile rimanere impassibile a tutto ciò che leggo e sento quotidianamente, ma scelgo comunque di non farmi influenzare. Ringrazio coloro che continuano a darmi supporto e rispetto”. Parole che suonano come un invito alla calma, ma che non sembrano bastare per chi, sui social, ancora spera in un ritorno dei “Shailenzo”, nonostante i fatti dicano ben altro. La favola è finita, ma la nostalgia, a quanto pare, è dura a morire.