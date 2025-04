Grande Fratello, da quando sono usciti dal programma Helena e Javier fanno coppia fissa. C’è però qualcosa che ha fatto storcere il naso, sono stati visti con un ragazzo (ed ex concorrente) con il quale non si aspettavano di vederli. Intanto Javier, a Verissimo, ha fatto una dichiarazione d’amore ad Helena. “Io la amo, sono innamoratissimo di lei e spero che andrà tutto benissimo. Dei figli? Vorrei diventare padre giovane e quindi mi piacerebbe”.

Sui social, i due pubblicano tanti contenuti di coppia, ma oggi, a regalare novità sui due è il settimanale Chi.Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 9 aprile 2025, ha pubblicato le foto di Helena Prestes e Javier Martinez paparazzati a Milano.





Grande Fratello, Helena e Javier sempre più in sintonia

Durante le giornate milanese, tra un appuntamento e l’altro, i due si concedono anche aperitivi con gli amici. In particolare, la coppia sta frequentando soprattutto Federico Chimirri con cui entrambi hanno legato nella casa sin dal primo giorno di convivenza nella casa. Per qualche strana ragione non tutti sembrano gradire questa cosa: “Ma proprio Federico? Proprio quello più antipatico”. E ancora: “Ammazza che trio, ma siamo sicuri?”. Evidentemente non per loro.

Intanto arrivano notizie sul futuro del programma. Tra giugno e luglio Pier Silvio Berlusconi sarà chiamato a presentare i nuovi palinsesti Mediaset per la stagione 2025–2026. In attesa dell’annuncio ufficiale, nelle ultime settimane sono emerse numerose indiscrezioni che stanno alimentando il dibattito online. Alcune ipotesi, inizialmente considerate pura “fanta-televisione”, sembrerebbero invece avere un fondo di verità.

Secondo i primi rumor, i vertici Mediaset starebbero valutando un’importante mossa strategica: affidare ad Alfonso Signorini la conduzione della nuova edizione di Pomeriggio Cinque, che tornerebbe in una veste rinnovata per competere con La Vita in Diretta di Alberto Matano. Se il conduttore accettasse questo incarico quotidiano, è probabile che lascerebbe la guida del Grande Fratello, che potrebbe essere affidata a Simona Ventura.