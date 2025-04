La finale del Grande Fratello 2025 si è chiusa con la vittoria di Jessica Morlacchi, che ha superato in extremis la modella brasiliana Helena Prestes in uno scontro al televoto tra emozioni, ricordi e colpi di scena. Dopo sei lunghi mesi nella Casa più spiata d’Italia, i concorrenti hanno salutato il pubblico e si sono ritrovati a Roma per festeggiare la fine dell’avventura con una notte di musica, brindisi e abbracci.

L’atmosfera del party post-finale è stata esplosiva: i cinque finalisti, insieme ad altri volti noti del cast come Mattia Fumagalli, Federica Petagna, Stefano Tediosi, Federico Chimirri, Luca Giglioli e Yulia Bruschi, hanno trasformato il locale in un vero e proprio palcoscenico di festa. Euforia alle stelle, selfie con i fan radunati fuori, balli scatenati e qualche bicchiere di troppo.

Leggi anche: “E ora fatemi parlare”. Jessica, il messaggio dopo il trionfo al Grande Fratello. E a chi donerà i 50mila euro





Grande Fratello, caos dopo la puntata: “Cosa ha combinato”

Ma come in ogni festa che si rispetti, non poteva mancare l’imprevisto. In un momento di entusiasmo, Helena Prestes, forse trascinata dal clima gioioso, ha involontariamente attivato l’allarme antincendio del locale. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi divertiti di chi era presente. Con un’espressione sorpresa e un pizzico di imbarazzo, la modella ha esclamato: “Sono stata io?”, mentre la musica si interrompeva e tutti venivano invitati a evacuare temporaneamente la sala.

A immortalare la scena è stata Gessica Notaro, presente alla serata e vicina di casa televisiva di molti concorrenti. La Notaro ha anche ripreso la reazione del fidanzato di Helena, Javier Martinez, che ha commentato ironicamente: “Chi poteva essere?”, lasciando intendere che, forse, la gaffe non l’ha sorpresa troppo.

Poco prima, Javier aveva commentato con sportività la mancata vittoria di Helena: “Purtroppo è andata così, ma io ho già vinto, lo sapete. Questa sera festeggio e non dormo”. Parole che dimostrano il sostegno incondizionato alla sua compagna, nonostante l’amaro finale.

E anche Helena, nonostante i pronostici la dessero favorita, ha reagito con classe e gratitudine: “Grazie mille a tutti per avermi votata. Mi sento comunque vincitrice, perché nella vita si può vincere anche altro. Io ho vinto il vostro affetto, l’amicizia. E il legame con Jessica è stato vero. È un esempio per chi ci ha seguito da casa”.

Mentre Jessica Morlacchi si gode la sua meritata vittoria e il premio da 100mila euro – di cui metà andrà in beneficenza – Helena dimostra che, anche senza il trofeo, si può uscire a testa alta. E magari, far suonare qualche allarme per errore… ma sempre con il sorriso.