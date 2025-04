“Non è finita”. Dopo la separazione in diretta TV e il presunto ceffone che lei gli avrebbe rifilato dopo la finale del Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sarebbero pronti a tornare insieme. La coppia più discussa dell’ultima edizione del reality show starebbe preparando un’altra sorpresa per i propri fan. E non sarebbe nemmeno un colpo di scena inaspettato, considerando che la loro storia è stata un continuo alternarsi di passione e amore, seguiti da crisi e lacrime. Anche fuori dalla Casa, insomma, le cose potrebbero proseguire sulla stessa linea.

Da semplice voce a notizia: diversi organi di stampa questa mattina riportano la notizia della “reunion” tra Shaila e Lorenzo. E, ancora una volta, tutto dovrebbe avvenire sotto l’occhio delle telecamere. Quasi una telenovela, che passa da un programma all’altro.

“Di nuovo insieme”. Shaila e Lorenzo, colpo di scena dopo il Grande Fratello: si scopre il motivo

Come riporta LolNews, i due faranno parte del cast di The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality condotto da Ilary Blasi, in onda su Canale 5 dal 7 aprile, proprio al posto del Grande Fratello. Il format è un mix tra competizione, relazioni ed emozioni, con colpi di scena garantiti. Personaggi noti e persone comuni si sfideranno in coppia – che siano partner, amici, colleghi o persino ex rivali – affrontando prove impegnative, strategie e imprevisti per aggiudicarsi un montepremi da un milione di euro.

La produzione avrebbe deciso di puntare su Shaila e Lorenzo, una coppia che garantisce scintille come sa bene il pubblico del GF. E non solo: si vocifera che nel cast potrebbero esserci anche Zeudi Di Palma ed Helena Prestes, oltre ad altri volti noti del Grande Fratello, come Alex Belli e Soleil Sorge. Ma se davvero Shaila e Lorenzo dovessero ritrovarsi insieme davanti alle telecamere, sarebbe il vero colpo grosso.

Curiosamente, proprio durante la finale del Grande Fratello è stato lanciato The Couple, con Ilary Blasi che ha scherzato sul mistero attorno al format. “Il programma più misterioso che c’è, non ci ho capito niente”, aveva detto Alfonso Signorini intervistandola. “Neanche io, sto ancora studiando”, aveva risposto lei ironicamente. “Spero lunedì di essere pronta. Ci saranno otto coppie e un montepremi pazzesco: un milione di euro. Mi suggerisci qualche coppia?” aveva concluso, lasciando aperti molti interrogativi. Chissà, allora, se la coppia più chiacchierata del Grande Fratello tornerà davvero a far parlare di sé…