Questa mattina, a Gallarate, un grave incidente ha coinvolto Gustavo Rodriguez, padre di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez, celebre non solo per il legame con la sua famiglia ma anche per la partecipazione all’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi. Gustavo Rodriguez, padre di Belen, Cecilia e Jeremias, è un uomo di 65 anni che ha subito gravi ustioni questa mattina a Gallarate. L’incidente è avvenuto intorno alle 10 in un capannone industriale situato in via Cappuccini, un tempo utilizzato come tessitura e oggi adibito a deposito.

Per cause ancora non del tutto chiarite, un incendio è divampato all’interno della struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Busto Arsizio e Gallarate, affiancati da un’ambulanza della Croce Rossa e una automedica. Rodriguez si trovava all’interno del capannone quando è stato investito dalle fiamme, riportando ustioni di secondo grado sul volto e sulle braccia.





Belen Rodriguez, il padre Gustavo ricoverato in ospedale

Dopo un primo soccorso presso l’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate, l’uomo è stato trasferito in codice rosso al reparto grandi ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano, struttura di riferimento per casi di questo tipo. Fonti sanitarie riportano che le sue condizioni sono gravi ma stabili.

Gustavo Rodriguez è ben noto in Italia, non solo come padre delle celebri Belen, Cecilia e Jeremias, ma anche per il suo passato televisivo, che lo ha visto partecipare all’Isola dei Famosi. Il suo carattere schietto e il legame con i figli lo hanno reso una figura apprezzata dal pubblico.

L’incendio sembra essere di natura accidentale, ma saranno le autorità competenti a chiarire le cause. La tempestiva risposta dei soccorsi ha permesso di contenere il disastro e di prestare assistenza immediata a Rodriguez. Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dei figli, ma è probabile che la famiglia Rodriguez si sia già mobilitata per essere vicina a Gustavo in questo momento difficile. L’incidente ha suscitato grande preoccupazione tra i fan e gli amici della famiglia Rodriguez, che seguono con apprensione l’evolversi delle condizioni di Gustavo. Un evento che getta un’ombra di tristezza su una delle famiglie più seguite dello spettacolo italiano.