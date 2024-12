Situazione drammatica dal punto di vista emotivo per Shaila. Nella casa del Grande Fratello sta soffrendo moltissimo, alla luce di quanto avvenuto nelle scorse ore. E nella giornata del 5 dicembre non sono nemmeno mancate le lacrime della concorrente, che non è proprio riuscita a riprendersi. Le sue amiche hanno tentato comunque in ogni modo di aiutarla psicologicamente.

Ovviamente ad incidere è stata la questione Lorenzo. Shaila è finita tra le lacrime al Grande Fratello dopo aver comunicato alle coinquiline cosa ha intenzione di fare, visto quanto accaduto in precedenza. Durante la notte scorsa è successo il delirio, infatti il litigio nella coppia è stato pesantissimo e lei ha voluto parlare dettagliatamente di tutto.

Leggi anche: “Amanda con lui”. Grande Fratello, è Mariavittoria a lanciare la novità nella Casa





Grande Fratello, Shaila in lacrime per Lorenzo: cosa sta succedendo in casa

Parlando con le altre concorrenti del Grnde Fratello, Shaila ha raccontato della furibonda lite notturna con tutti e due che hanno manifestato la volontà di separarsi. Pamela Petrarolo le ha detto: “Probabilmente hai idealizzato una persona e non dovevi farlo”, mentre Ilaria ha aggiunto: “Lui è bravo con le parole, ma è tutto il contrario di quello che dice”. Pamela è poi stata ancora più drastica: “Per me siete incompatibili“.

Shaila si era poi lasciata sfuggire queste parole: “Mi riprendo, non vi preoccupate. Ho superato cose peggiori di Lorenzo e lui le sa pure. A me questo Lorenzo non piace e mi come questa volta mi è cascato. Non lo voglio vedere“. Poi l’ex velina di Striscia la Notizia è andata in sauna con le altre donne e non ha fatto passi indietro sul gieffino: “La prima cosa che l’amore richiede è la fiducia e se non c’è non c’è amore. Non scendo a compromessi e non lo accolgo come dice lu, se ne va. Così si distrugge”. Poi il pianto disperato.

Davanti a Yulia Shaila non ha retto e ha pianto. Ha ammesso che avrebbe accettato i difetti di Lorenzo, ma è stato lui ad allontanarla. Queste le parole della ragazza: “So che non sta bene, so che vorrei abbracciarlo, ma se lo faccio sto male, sta male anche lui e non lo meritiamo. Quello che mi devasta è perdere tutto questo, ho aperto il mio cuore”.