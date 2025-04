Alla fine del Grande Fratello, ci si sarebbe aspettati un piccolo giro d’onore per i finalisti nei vari salotti televisivi, a cominciare da Verissimo, dove tradizionalmente Silvia Toffanin ospita i protagonisti dei reality più seguiti. E invece, con grande sorpresa di molti, solo Helena Prestes è comparsa nel programma dopo la chiusura del reality, accompagnata da Javier Martinez. Nessun altro dei sei finalisti ha messo piede nello studio di Canale 5, nemmeno la vincitrice Jessica Morlacchi. Una scelta che ha lasciato interdetti fan e osservatori del piccolo schermo.

A gettare un po’ di luce su questo strano silenzio è stata la giornalista Grazia Sambruna in un articolo su MowMag. La sua ipotesi si concentra non tanto sui singoli concorrenti, quanto sull’ambiente che li circonda. In particolare, Sambruna ha puntato il dito contro il fandom di Zeudi Di Palma, finalista ed ex Miss Italia, che secondo lei avrebbe creato un clima tossico attorno alla figura della modella napoletana.

Leggi anche: “Ah, ecco perché si sono risentiti”. Shaila e Lorenzo, spunta il retroscena che fa infuriare





“Perché Silvia Toffanin non li ha invitati”. Malissimo per gli ex Grande Fratello: il vero motivo

“Tale combriccola”, ha scritto la giornalista, “sta affossando la propria amata senza rendersene conto”. Secondo Sambruna, i comportamenti aggressivi di molti fan – tra insulti, minacce e continue polemiche – avrebbero reso Zeudi un nome troppo controverso per qualunque redazione televisiva.

L’accusa non riguarda direttamente Zeudi Di Palma, che anzi viene descritta come vittima collaterale di una tifoseria troppo accesa. Ma il risultato, secondo Sambruna, è che nessun programma vuole rischiare di ritrovarsi invischiato in discussioni accese, shitstorm social e messaggi al vetriolo solo per aver ospitato un’ex concorrente del Grande Fratello. “Nessun programma vuole vedere il proprio nome associato a casini”, ha scritto. E ha aggiunto con un tono ironico ma amaro: “Vi immaginate quanto piacerebbe a Silvia Toffanin prendersi della fallita a nastro per settimane, h24, sotto a un post social in cui fa qualche domanda alla gieffina nel salotto di Verissimo?”

Le conseguenze si sono fatte sentire: Zeudi, Shaila, Jessica e altri finalisti del Grande Fratello non sono mai apparsi a Verissimo, nonostante la trasmissione sia andata in onda per ben quattro puntate dopo la finale del reality. Un’anomalia che diventa ancora più evidente se si considera che spesso anche concorrenti eliminati prima della finale ottengono spazio televisivo. In questo caso, invece, si è preferito il silenzio, forse per evitare rogne. Secondo Sambruna, la stessa Toffanin avrebbe preferito non rischiare. E, stando alle sue fonti, nemmeno altri programmi hanno voluto aprire le porte ai finalisti più esposti mediaticamente.

Non è bello né da me farmi i complimenti da sola ma la perfezione IMMACOLATA della musica che ho scelto per questo post mi fa VOLARE scusate 🤣✈️#GrandeFratello pic.twitter.com/3jRneJbrmN — GraceSomehow (@LaSambruna) April 18, 2025

Nel frattempo, si mormora che Zeudi Di Palma stia facendo i casting per Tale e Quale Show, un segnale che non tutto è fermo per lei. Ma, ad oggi, resta il fatto che la sua assenza – e quella dei suoi colleghi – dai riflettori post-reality è stata eclatante. Una conseguenza, paradossalmente, non della sua condotta, ma di quella del suo pubblico. E nel mondo ipersensibile della televisione contemporanea, anche questo può bastare per far scattare una censura silenziosa.