Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si sono lasciati, ma spunta un retroscena di Deianira Marzano. La loro storia nata sotto i riflettori del Grande Fratello aveva fatto sognare molti fan del reality, ma oggi Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno confermato la fine della loro relazione. Dopo settimane di silenzi e segnali social che avevano insospettito i follower, i due ex concorrenti hanno rotto il silenzio, spiegando che la loro storia è arrivata al capolinea.

Nonostante la delusione dei fan, sembra che Shaila non abbia cambiato idea sulla loro rottura e ulla vicenda ci ha pensato Deianira Marzano, che nelle ultime ore ha svelato un retroscena inedito sulla coppia. “Non mi aspettavo tutto quello che è successo. E avrei tanto da dire”, aveva confessato Lorenzo nel corso di un’intervista. I giorni precedenti alla rottura, per lui, erano stati tra i più intensi della loro relazione: “La domenica prima che uscisse è stato forse uno dei giorni più belli vissuti insieme. Ci siamo detti tante cose, ci siamo dimostrati l’amore che proviamo, forse che provavamo”.

Ospite del format Casa Lollo, Deianira Marzano ha lanciato nuove indiscrezioni sul rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, secondo Deianira, qualcosa si è mosso. Durante la sua chiacchierata, Deianira ha raccontato di un possibile scambio tra i due: “La loro è stata una reazione vera. Se si sono sentiti? Loro dei messaggi se li sono mandati, però non è successo niente al di là di questi messaggi, sono stati dei messaggi di due persone che comunque si trattano con freddezza”.

Un contatto, dunque, c’è stato. Ma, come sottolinea la stessa Deianira, il tono tra i due sarebbe stato piuttosto distaccato. La showgirl ha poi aggiunto un dettaglio sul pensiero di Shaila riguardo a quanto accaduto nella casa: “Lei si è pentita di quello che è successo all’interno della casa, ma solo perché non ha dato una buona impressione di sé, quindi ovviamente sta scaricando su di lui. Lei è vero che dice le cose sono state fatte in due e comunque anche lei si prende le sue responsabilità. Che poi alla fine non è successo niente, voglio dire… quello che abbiamo visto è quello che fanno tutte le coppie, no? Nessuno l’ha condannata, è lei che sta autoinfliggendo questa condanna che nessuno le ha fatto”.

Un’autocritica, quindi, che Shaila starebbe portando avanti più per insicurezza personale che per pressioni esterne. E nonostante la freddezza attuale nei messaggi, Deianira non esclude un ritorno di fiamma: “Però comunque io mi auguro che loro tornino insieme perché erano una bellissima coppia. Di persona non si sono visti però si sono scritti e si sono sentiti anche attraverso amici, prima si sono salutati attraverso Yulia e poi dopo si sono anche scritti, ma anche ieri si sono scritti, però in modo freddo. Secondo me lui ci sarà rimasto pure male perché lei è salita a Milano, forse si aspettava di vederla. Vabbè, ma io penso che dopo che, insomma, lei gliela fa pagare un po’, poi, torneranno insieme non è finita”.

Ma non tutti sono convinti della sincerità di quello che sta accadendo. C’è chi insinua che tutto potrebbe essere parte di una strategia studiata ad arte, con il solo obiettivo di mantenere alta l’attenzione mediatica sulla coppia. Le ipotesi più critiche arrivano proprio da alcuni fan che, invece di supportare i due, li accusano di giocare per creare hype.