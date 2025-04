Dopo settimane di silenzio e di ipotesi, è tornato a far parlare di sé uno dei protagonisti più discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello. Lorenzo Spolverato, ex concorrente milanese del reality, ha scelto le pagine del settimanale Chi per raccontare la sua verità e confessare pubblicamente ciò che prova ancora oggi per Shaila Gatta, conosciuta proprio nella Casa più spiata d’Italia. Con parole cariche di emozione e rimpianto, Lorenzo ha spiegato di essere ancora innamorato dell’ex velina e di voler fare il possibile per riconquistarla.

“Quando è uscita dal Grande Fratello io sono rimasto lì a cercarla ogni giorno. Poi è arrivata, non l’avevo mai vista così, non l’ho proprio riconosciuta ed ero pietrificato”, ha raccontato. Spolverato ha descritto il loro ultimo incontro come un momento surreale, dominato da un monologo da parte di Shaila, durante il quale lui non ha avuto modo di difendersi né di rispondere alle accuse ricevute. Un episodio che, secondo lui, ha segnato l’inizio del silenzio totale da parte della ragazza, nonostante i suoi tentativi di ricontattarla.

Shaila e Lorenzo di nuovo insieme? Spunta la foto

Nel corso dell’intervista, Lorenzo ha espresso chiaramente il desiderio di chiarire ogni malinteso: “È una persona molto importante della mia vita”, ha detto, “è soltanto vittima delle informazioni o di qualcosa che ha visto, perché sono innamorato veramente di lei“. Parole accorate, accompagnate da una richiesta di confronto e da un appello pubblico: “Le faccio un appello, le dico che dovrebbe ascoltare il suo cuore e nessun altro. L’amo ancora. Lo sa? Magari non avevo i modi giusti, ma lei si era affezionata anche ai miei sbagli”.

Se ufficialmente Shaila non ha rilasciato alcuna dichiarazione, il gossip ha già acceso i riflettori su un possibile riavvicinamento. Amedeo Venza, noto esperto del settore, ha scritto: “Fonti vicinissime a Shaila fanno sapere che ha deciso di risolvere i dissapori con Lorenzo! Non so come e quando avverrà, ma c’è la grande volontà di chiarirsi”. Un segnale che lascia ben sperare i fan della coppia nata dietro le telecamere del reality e che potrebbe aprire la strada a un futuro diverso da quello che sembrava ormai certo.

A confermare che qualcosa si stia muovendo, è arrivato uno scatto che ha infiammato i social. Nella foto, condivisa da Deianira Marzano nelle sue stories su Instagram, si vedono Lorenzo e Shaila posare insieme a un fan. L’immagine sarebbe stata inizialmente pubblicata su una pagina dedicata a Shaila e poi rimossa poco dopo. Non è chiaro quando sia stata scattata, né perché sia stata cancellata, ma è bastata a riaccendere le speranze tra i sostenitori dell’ex coppia, divisi tra chi sogna un ritorno di fiamma e chi si accontenterebbe almeno di un’amicizia sincera.

Nel frattempo, Lorenzo resta fermo nella sua posizione, ancora ancorato a quel 17 settembre in cui tutto ebbe inizio: “Siamo sempre i ragazzi che si sono incontrati il 17 settembre nella piscina della Casa e che si sono innamorati dietro la porta del Tugurio”, ha dichiarato. Una frase che suona come un promemoria romantico, rivolto a chi forse, dall’altra parte, sta solo aspettando il momento giusto per rispondere.