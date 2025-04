Era entrato in corsa al Grande Fratello e anche se uscito ben prima della finalissima Federico Chimirri è diventato subito un concorrente molto amato, dentro e fuori la casa. In realtà parte del pubblico lo conosceva già. 34 anni, nato in Argentina, nel 2018 ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore, prima di iniziare una storia d’amore con Giulia Cavaglià, ex tronista del dating show di Maria de Filippi.

Non solo. Ha anche partecipato all’undicesima edizione di MasterChef Italia ed è papà di un bimbo di nome Romeo che ovviamente è stato il primo a riabbracciare non appena lasciata la casa del Grande Fratello. Su Instagram, nella bio del profilo, Federico Chimirri si descrive come “Chef”, “Dj della notte”, e “papà a tempo pieno”.

Federico Chimirri, svolta importante di look dopo il Grande Fratello

“Anche se la mia avventura al Grande Fratello è stata breve, è stata un’esperienza incredibile, intensa e ricca di emozioni. Sono profondamente grato per tutto l’affetto che mi state dimostrando e per il sostegno che mi avete dato. Ogni vostro messaggio, ogni vostro gesto mi sta dando forza, e questo lo porterò sempre con me”, aveva scritto sui social appena uscito dal GF.

Nel suo post aveva poi elencato coloro con cui aveva instaurato un legame speciale: “Dentro quella casa ho condiviso momenti unici con persone straordinarie. Alcuni come Helena, Javier, Amanda, Stefania, Iago, Mattia, Maxime e Maria Teresa sono diventati una vera famiglia per me, legami che porterò oltre quelle mura”. E infatti con Javier ed Helena si è visto spesso in queste settimane.

Ma tornando ai social è lì che si è appena fatto vedere con un nuovo look. “Cambio look silverblonde” , ha scritto nel breve video in cui mostra il prima e il dopo, grazie al suo hairstylist di fiducia. Una svolta importante, che è piaciuta molto ai suoi fan. “Wow!”, “Sempre bello, in tutte le salse”, “Fede stai benissimo”, “Versione primavera estate approvata”, gli scrivono. Insomma, il cambiamento, per quanto radicale, è promosso.