La storia d’amore tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, nata sotto i riflettori del Grande Fratello, prosegue con entusiasmo anche fuori dalla Casa. I due ex concorrenti, protagonisti di un rapporto che ha fatto discutere e appassionato il pubblico, stanno ora vivendo i primi momenti della loro relazione nella vita reale. Dopo una finale in cui Mariavittoria ha conquistato un dignitoso sesto posto, la coppia ha scelto di trascorrere del tempo insieme a Roma, dando ufficialmente il via a un nuovo capitolo lontano dalle telecamere del reality.

Nei giorni successivi alla conclusione del programma, i due giovani si sono separati brevemente, ma la distanza è durata poco. La dottoressa ha infatti raggiunto Tommaso a Siena, la città in cui vive e lavora l’ex gieffino. In Toscana, la coppia ha iniziato a condividere momenti della loro quotidianità, immortalati in una serie di foto e video che hanno fatto impazzire i fan. Tra sorrisi, paesaggi suggestivi e tenerezze, i “Tommavi” – come li chiamano affettuosamente i loro sostenitori – sembrano più affiatati che mai.

Leggi anche: “È Zeudi, guardate”. C’è Javier, spunta lei ed è furia degli Helevier. Hanno visto tutto e c’è la prova





Tommaso e MaVi, polemica per la nuova foto

Tuttavia, proprio nel mezzo di questo idillio, uno scatto ha sollevato qualche polemica. In una storia pubblicata su Instagram, Tommaso ha condiviso una foto in cui si vede Mariavittoria camminare in un cimitero. Un’immagine che ha sorpreso molti utenti, suscitando interrogativi e, in alcuni casi, anche critiche. Alcuni hanno definito il gesto poco opportuno, mentre altri si sono chiesti quale fosse il senso di quella condivisione in un contesto così intimo e personale.

A fornire una risposta ci hanno pensato gli stessi fan della coppia, sempre molto attivi sui social. Secondo quanto emerso, Tommaso avrebbe voluto portare la fidanzata a visitare la tomba di suo nonno, una figura a lui molto cara. Già durante la sua esperienza al Grande Fratello, l’idraulico aveva espresso questo desiderio, raccontando quanto fosse importante per lui condividere con Mariavittoria un pezzo tanto significativo della sua vita. Lo scatto al cimitero, quindi, non sarebbe stato un gesto fine a se stesso, bensì una testimonianza di un momento toccante ed emozionante.

Nonostante la breve controversia, la coppia continua a vivere la propria storia con spontaneità e passione. I social raccontano di una relazione in crescita, fatta di scoperte, viaggi e condivisioni autentiche. Seppur sotto l’occhio attento dei fan, Mariavittoria e Tommaso sembrano determinati a far funzionare questo legame nato tra le mura della Casa più spiata d’Italia e ora cresciuto tra le pieghe della realtà quotidiana.