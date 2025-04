Dopo il Grande Fratello, la relazione tra Helena Prestes e Javier Martinez ha preso una piega inaspettata, sorprendendo sia i fan che gli stessi protagonisti. Nonostante le iniziali incertezze di Javier, infatti, che si era detto non interessato alla modella se non dal punto di vista dell’amicizia e dell’affetto, la coppia ha trovato una nuova sintonia e ora vive una storia d’amore bellissima che fa sognare i loro fan, sempre molto attenti a quello che accade nelle loro vite.

Usciti dalla casa del Grande Fratello, i due hanno iniziato a condividere momenti quotidiani sui social, mostrando la loro complicità attraverso Instagram stories e post e proprio in questi giorni Javier ha confessato tutto il suo amore per la fidanzata: “Per me esiste solo lei e vivere lei è la cosa più importante. Passare del tempo con lei, conoscerla sotto tutti i punti di vista per me era la cosa più importante”, ha detto in questi giorni Javier. “Io il mio Grande fratello l’ho vinto soprattutto anche grazie a Helena, e il mio Grande Fratello è stato vincere questo amore con lei”.

Grande Fratello, Zeudi guarda la diretta di Javier

Durante una recente diretta Instagram, Zeudi Di Palma è stata avvistata tra le persone online che stavano assistendo al video di Javier. La sua presenza ha suscitato molta indignazione tra i fan di Javier e Helena, perché come tutti sanno i rapporti tra i tre si sono interrotti durante la loro permanenza nella casa. “No raga ma quella veramente era in diretta a guardare Javier haahhahahahhahaha e nemmeno con un fake ahahahahhaha Persona molto intelligente dai..”, si legge su X, dove hanno pubblicato lo screenshot in cui si vede Zeudi che partecipa alla diretta di Javier Martines.

“Ma non ti vergogni ancora a stalkerare Javi e Hele? Ma nu tien nient a fa? Vai a lavorare e mollali @zeudidipalma bugiarda e falsa sfascia famiglie”, “Stanotte non ha dormito zecca, sempre peggio povera non la nomina più nessuno hahahahahah”, “No raga, io sono andata a controllare, lei non lo segue neanche. Come ha fatto a collegarsi alla diretta se teoricamente non sapeva nulla di sta diretta? Mamma, ossessione livello pro, aiuto”, “Io per esempio non l’avevo vista. Non la seguo e non mi compare, però ora capisco quell’occhio di Helena”, si legge su X.

No raga ma quella veramente era in diretta a guardare javier haahhahahahhahaha e nemmeno con un fake ahahahahhaha

Persona molto intelligente dai..

😂😂😂😂 #helevier pic.twitter.com/K6EDMfr5xQ — AnnaR94 (@fatinapersempre) April 15, 2025

“Adesso capisco 👁 di Hele 🤭 com’era quando a lei arriva la farina io ho già aperto 3 pasticcerie HELENA”. E c’è chi ironizza: “Domani si dimentica, dice che non è mai stata in live 😂😂😂😂 comunque visto che nel dimenticatoio lo fa proprio per questo, voleva che qualcuno la notasse e le facesse il post e chiacchiericcio, visto che la luce si sta spegnendo! Andava ignorata”.