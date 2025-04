L’amore tra Javier Martinez e Helena Prestes continua a far sognare i fan, trasformandosi giorno dopo giorno in una delle storie più seguite del post Grande Fratello. Dopo la fine del reality di Canale 5, i due ex concorrenti – ribattezzati con l’hashtag “Helevier” – hanno trascorso due settimane intense, l’una accanto all’altro, condividendo ogni attimo della loro quotidianità. Un rapporto che, sebbene nato sotto i riflettori, sembra aver trovato terreno fertile anche fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Tuttavia, il primo vero banco di prova è arrivato con la distanza: motivi di lavoro li hanno costretti a separarsi per qualche giorno, e subito la nostalgia ha iniziato a farsi sentire.

È bastato poco, infatti, perché entrambi iniziassero a scambiarsi messaggi teneri e dediche sui social, raccontando quanto si manchino. E proprio lunedì 15 aprile, Javier ha voluto aprirsi ancora di più, scegliendo di raccontare il proprio stato d’animo durante una diretta su Instagram con i fan. Un momento carico di emozione in cui il pallavolista argentino ha rivelato dettagli significativi sulla relazione con Helena, lasciandosi andare a dichiarazioni che non sono passate inosservate. “Lei è la mia donna di vita”, ha detto con convinzione, facendo esplodere i commenti dei sostenitori che ormai fanno il tifo per questa coppia.

Javier parla di Helena: come stanno le cose oggi

Parlando con estrema naturalezza, Javier ha raccontato quanto la presenza di Helena lo faccia sentire al sicuro, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Non ha nascosto che la sua esperienza al Grande Fratello sia stata segnata profondamente da questo sentimento nato tra le mura della Casa. “Io il mio Grande Fratello l’ho vinto soprattutto anche grazie a Helena”, ha affermato, “e il mio GF è stato vincere questo amore con lei”. Parole che hanno rafforzato l’idea, già circolante tra i fan, che questa non sia solo una storia passeggera. Anzi, parlando del futuro, Martinez ha lasciato intendere che l’idea di mettere su famiglia insieme alla Prestes non sia poi così lontana. “Se questi sono i presupposti, sicuramente succederà”, ha detto, riferendosi alla possibilità di avere figli.

Ma la diretta non è stata solo un’occasione per aprire il cuore: Javier ha anche risposto, con una certa eleganza, alle critiche che continuano a piovere sulla coppia. In particolare, ha parlato di chi non ha mai creduto nella loro relazione, accusandoli velatamente di voler vedere solo il peggio. “Ragazzi, mi dispiace per chi non voleva, ma stiamo davvero bene”, ha commentato con un sorriso, rivolgendosi soprattutto a quelle frange di pubblico ancora legate alla figura di Zeudi, ex fiamma del concorrente argentino. Una risposta pacata, ma decisa, che ha voluto mettere un punto a certi sospetti e polemiche che da settimane si rincorrono sul web.

Nonostante le critiche e le inevitabili pressioni mediatiche, Javier e Helena sembrano voler vivere la loro storia lontano dalle invidie e dalle malelingue. E mentre i fan più romantici continuano a sperare in un futuro pieno di progetti per gli “Helevier”, i diretti interessati sembrano già pronti a costruirlo, passo dopo passo. Chissà se sarà davvero l’amore nato in un reality a sorprendere tutti e a resistere, nel tempo, oltre le telecamere.