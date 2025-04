Dopo settimane di silenzi, tensioni e colpi di scena in diretta, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma sorprendono tutti con un inatteso ritorno di fiamma… amichevole. La loro amicizia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello e apparentemente naufragata a un passo dalla semifinale, sembrava compromessa per sempre. E invece, a due settimane dalla fine del reality, le due ex concorrenti si sono riavvicinate, dimostrando che, almeno per ora, le incomprensioni sono state messe da parte.

Facciamo però un passo indietro. Durante i mesi trascorsi nella Casa più spiata d’Italia, tra Shaila e Zeudi era nato un rapporto molto stretto, fatto di confidenze, risate e momenti di sincera complicità. Tutto è precipitato quando Zeudi, sospettosa nei confronti del modello Lorenzo Spolverato, aveva consigliato a Shaila di prenderne le distanze. Una frase che ha innescato una reazione a catena: l’ex velina, sentendosi manipolata, ha accusato pubblicamente Zeudi di volerla usare solo per convenienza, puntando il dito contro quella che fino a poco prima era considerata un’amica. “Ho aperto gli occhi”, aveva dichiarato in modo lapidario, lasciando intendere di sentirsi tradita.

Zeudi e Shaila, perché hanno fatto pace dopo il GF

Il colpo di scena è arrivato durante la semifinale, quando Zeudi, ferita dalle parole di Shaila, ha deciso di nominarla, spedendola al televoto flash. Un gesto che si è rivelato decisivo: i fan dell’ex Miss Italia hanno fatto uscire di scena Shaila, colpevole, ai loro occhi, di aver voltato le spalle alla loro beniamina. La ballerina ha così abbandonato il gioco poco prima della finalissima, apparentemente lasciandosi alle spalle non solo l’avventura televisiva ma anche quel legame che, seppur breve, aveva significato molto.

La realtà, però, è tornata a cambiare una volta spenti i riflettori. Shaila, dopo aver chiuso in diretta la sua relazione con Lorenzo Spolverato, è scomparsa dai social, raccontando in un secondo momento di attraversare un momento delicato e doloroso della sua vita. In tanti hanno criticato la sua decisione di lasciare il modello in modo così plateale, e il peso delle critiche l’ha spinta a un periodo di silenzio. Ma proprio in quei giorni difficili, qualcosa è cambiato: è riapparsa insieme a Zeudi in un video sui social, le due che ballano insieme, sorridenti, come ai vecchi tempi. Una scena che ha acceso speranze e polemiche.

Se alcuni fan si sono mostrati entusiasti per questa reunion, altri hanno sollevato dubbi sulla sincerità di questo riavvicinamento, sospettando un tentativo calcolato di riconquistare visibilità. Ma a fare chiarezza sul dietro le quinte di questa pace è stato Amedeo Venza, voce nota del gossip televisivo, che in una storia su Instagram ha rivelato: “So che Zeudi ha scritto per prima a Shaila quando ha saputo che stava molto male. Si sono scritte, telefonate e parlate, e hanno deciso di riprendere il loro rapporto”. Le intenzioni reali forse resteranno un mistero, ma una cosa è certa: in un mondo dove le relazioni si consumano in tempo record davanti a milioni di spettatori, ritrovarsi è una scelta rara. Shaila e Zeudi, per ora, sembrano aver fatto proprio questo. Se la loro amicizia durerà anche lontano dalle telecamere, lo dirà solo il tempo.