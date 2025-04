Shaila Gatta continua a far parlare di sé. Dopo la fine del GF la fine della storia con Lorenzo e i problemi di salute sono stati al centro del gossip. Poi ecco il video con il balletto insieme a Zeudi e giù tante critiche. Ora, finalmente, il suo nome torna a far notizia per qualcosa di molto più positivo. L’ex allieva di Amici, già velina di Striscia la Notizia, ha recentemente condiviso un video col quale annuncia un nuovo inizio.

Proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia, Shaila ha vissuto una storia d’amore molto intensa con Lorenzo Spolverato. Il loro legame ha animato parecchio le dinamiche del reality condotto da Alfonso Signorini, tra momenti di complicità e continue tensioni. Tuttavia, dopo vari alti e bassi, la ballerina ha deciso di chiudere la relazione, sorprendendo tutti con un addio pronunciato in diretta durante la serata finale del programma.

La nuova avventura imprenditoriale di Shaila Gatta

Uscita dal reality, forse colpita dalle critiche piovute sui social, Shaila ha scelto il silenzio, sparendo momentaneamente dalla scena pubblica e alimentando la preoccupazione dei fan. Ma ora è pronta a voltare pagina con un nuovo progetto che segna un altro passo nel suo percorso professionale. Dopo l’uscita del suo libro, la Gatta sembra infatti intenzionata a lanciarsi nel mondo dell’imprenditoria.

Attraverso il suo canale privato ShaylinkaSquad, proprio nel primo pomeriggio di oggi – 14 aprile – Shaila ha rivelato l’arrivo imminente del suo nuovo brand: “Sta per uscire leggera_beauty. Non sapete quanto io sia felice di aver creato tutto questo per voi. Come dico sempre ‘la pelle è una spugna’. E la mia reazione di gioia ed entusiasmo per questo sogno che prende vita è sinceramente questa…”, ha scritto, allegando un video in cui si mostra felice e sorridente durante la sua esperienza al GF.

Da quanto trapela, si tratterebbe di una linea dedicata alla bellezza o alla cura della pelle. Lo si intuisce chiaramente anche dalla biografia del profilo associato al brand, dove si legge: “Glow naturale, feeling leggera”. Al momento non si conoscono i dettagli su come verrà organizzata l’attività, né quali saranno i professionisti coinvolti, considerando che Shaila non ha una formazione specifica nel settore cosmetico. Tuttavia, non sarebbe certo la prima celebrità a tentare la strada dell’imprenditoria nel beauty. E chissà: magari, questa volta, l’istinto da imprenditrice avrà la meglio sul pregiudizio.

