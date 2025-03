Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser aspettano il primo figlio? Sono settimane che il gossip ne parla, da giorni si ricorrono le voci di una possibile gravidanza della sorella di Belen. Addirittura si è detto che il grande annuncio ci sarebbe stato tra un mese circa, dopo che alcune rotondità notate dalle ultime foto social e frasi enigmatiche di lei avevano dato praticamente la certezza a fan ed esperti di cronaca rosa.

Finora però né lei né il marito hanno mai proferito parola dopo quei presunti indizi che hanno portato a titoloni come ‘È incinta ma non lo dice ancora’. Ora a rompere il silenzio è proprio Ignazio Moser, che in un’intervista al Corriere della sera spegne ogni rumor circa la gravidanza di Cecilia Rodriguez.

Leggi anche: “Benvenuta Lila, amore nostro”. Fiocco rosa, la giovane vip italiana è mamma: amici famosi impazziti





Cecilia Rodriguez incinta, Ignazio Moser rompe il silenzio

“La mia paternità dovrà ancora aspettare – ha spiegato Ignazio Moser – È cosa pubblica che Cecilia e io ci stiamo provando da anni, è qualcosa che desideriamo tanto. Purtroppo stiamo facendo fatica a raggiungere il risultato: è un tema per noi molto delicato”.

Per ora dunque nessun figlio in arrivo “ma è nostra intenzione generare il primo erede della dinastia Moser, perché mia sorella ha tre figli ma i miei nipoti hanno il cognome di mio cognato”, ha continuato il figlio del ciclista Francesco Moser, di cui ha parlato poi nella stessa intervista.

Il rapporto con il padre Francesco non è stato facile, ma negli ultimi anni papà e figlio hanno trovato una nuova sintonia: “Sono sempre stato quello di famiglia che ha combinato più guai, però anche quello che in qualche modo lo ha reso orgoglioso”, ha ammesso. “Ma un momento che ha segnato le nostre vite è stato il mio matrimonio. L’ho visto piangere per me: una cosa molto rara. Non c’è stato un abbraccio, ma una stretta di mano delle sue”.