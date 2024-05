Amici 23 è finito da poco, ma le notizie sugli allievi continuano ad arrivare quasi quotidianamente. Stavolta la polemica è scoppiata su Mida, infatti i fan si sono infuriati in seguito ad una decisione presa nei suoi confronti. Hanno deciso di farlo fuori da uno degli avvenimenti più attesi dei prossimi mesi e lui è stato praticamente l’unico ad essere stato escluso.

Non è andato affatto giù a molti telespettatori di Amici 23 questa presa di posizione su Mida. Non lo avrebbero trattato bene e c’è chi si chiede perché li sia stato riservato questo tipo di trattamento, dato che è stato uno dei finalisti dell’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi. Su X stanno venendo fuori tantissimi messaggi di protesta.

Amici 23, Mida escluso da un evento importante: proteste

Come riferito dal sito Blastingnews che si è concentrato sul cantante di Amici 23, Mida è stato estromesso da un appuntamento estivo molto rilevante che andrà in onda sulla Rai. Altri finalisti della trasmissione di Canale 5, parliamo della vincitrice Sarah e dei colleghi Holden e Petit, sono invece stati invitati. E questo ha fatto perdere la pazienza al pubblico.

Dunque, Mida non è stato selezionato per partecipare all’evento musicale di Rai1, il Tim Summer Hits, che sarà trasmesso tra giugno e luglio e che si terrà a Roma a Piazza del Popolo. La sua canzone Rossofuoco è stata una delle più ascoltate, quindi i fan sono increduli dinanzi a questa decisione. Ovviamente potrebbe anche essere stata una scelta di lui, che in quel periodo potrebbe aver avuto altri impegni personali o professionali.

Mida l unico dei 4 non cagato dal Tim Summer hits #Amici23 — Maurizio Dell'aria (@MaurizioDe88228) May 29, 2024

Christian Prestato in arte Mida ora tu ti fotti ad andare ai TIM Summer hits a Roma perche io nonostante abbia un esame in quei giorni voglio venire a sentirti cantare 🔪🔪🔪 pic.twitter.com/Olg8eXO5eD — 𝚏𝚕𝚘𝚛𝚊 🧚🏼‍♀️ il sole dentro era ☀️ (@veccomiqui) May 29, 2024

Queste le reazioni dei fan di Mida: “Non è giusto che sia stato escluso“, “Mida, l’unico dei quattro non cag*** dal Tim Summer Hits”, “Avete invitato tutti i cantanti finalisti di Amici tranne il più rilevante, Mida”.