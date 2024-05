Per Sarah Toscano, fresca vincitrice di Amici 23, non tutto sta andando secondo i piani. Nelle ore scorse è arrivato un giudizio tagliente nei suoi confronti da parte di una persona che non è certa l’ultima arrivata. Intanto sabato i finalisti di Amici 23 sono stati ospiti di Verissimo, incassando applausi e scena aperta e auguri per il futuro. “Da adesso per tutti questi ragazzi inizia il ” percorso vero e proprio ” nella professione che hanno scelto”.

>> “Davanti a tutti”. Ayle e Lucia di Amici 23, c’è il colpo di scena. Bastano le immagini

“Anche he ha scelto loro. Non che il “prima ed il durante ” del talent non siano stati tali, più che altro, é che ora, hanno acquisito maggiore consapevolezza delle loro capacità e peculiarità, con più contezza degli strumenti a loro disposizione per raggiungere tutti gli obiettivi che si sono prefissati. Auguri sempre e per tutto ragazzi”, si legge sui social.





Amici 23, critiche contro Sarah Toscano: cantante ancora acerba

Sarah Toscano avrà il suo bel da fare. Così la pensa Grazia Di Michele che, nel corso di un’intervista a TVBlog, ha riposto ad alcune domande in merito al suo passato ad Amici e all’ultima edizione andata in onda. Duro il commento su Sarah:“È una ragazza che non ha molto da dire. È acerba, è in formazione. Può dare l’idea a chi si vuole iscrivere alla nuova edizione di Amici che ‘sì, ce la posso fare’”.

“Un bel bigliettino da visita per i casting”. Dal suo punto di vista avrebbe dovuto vincere Holden, un’artista emergente che “ha delle carte”. Anche una parte del pubblico era stato duro con Sarah: “La a più grande raccomandata di sempre. Soprattutto è stata fatta in modo palese”, scrive un fan sui social.

E ancora: “Basti pensare che in semifinale era stata eliminata ed in via del tutto eccezionale è stata ripescata”. “Ma davvero ha vinto questa? Ma solo per me è stata invisibile durante il programma? Insignificante vabbè la più brutta edizione di Amici, che delusione! Nn ha versato neanche una lacrima! Paraculata”.