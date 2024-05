Amici 23, attenzione e curiosità massime su vincitrice e finalisti ma anche gli altri ex allievi danno un bel da fare al pubblico. Questioni di cuore, ovvio. In questa edizione che si è conclusa da un paio di settimane e con numeri record sono nate diverse coppie nei mesi trascorsi in casetta. Tra alcune è finita, tra altre invece le cose sembrano procedere a gonfie vele.

Non mancano le coppie presunte (dai fan) come quella formata da Holden e Sarah Toscano ma questa è un’altra storia. E poi ci sono Ayle e Lucia, che hanno invece aspettato di lasciare la scuola più famosa della tv per uscire allo scoperto. Il feeling tra il cantante allievo di Anna Pettinelli e la ballerina era sotto gli occhi di tutti ma solo quando sono stati eliminati hanno iniziato a far sognare il pubblico mostrandosi insieme anche sui social.

Amici 23, la mossa a sorpresa di Ayle con Lucia

Ma proprio qualche giorno fa una mossa sui social ha fatto preoccupare tutti e, soprattutto, ipotizzare la rottura. All’improvviso, infatti, il cantante ha eliminato dal suo profilo le foto con la ballerina, smettendo anche di seguirla su Instagram.

Inevitabile, a quel punto, parlare di storia finita tra Ayle e Lucia. Ma per quale motivo? Cosa è successo tra i due? Gli ex Amici non sono mai intervenuti per fare chiarezza sulla loro situazione sentimentale ma ecco il colpo di scena delle scorse ore.

In occasione del compleanno di Lucia, Ayle ha pubblicato due storie per fare gli auguri alla ballerina, che ha anche ripreso a seguire. Secondo i più, dunque, quel gesto significa solo una cosa: ritorno di fiamma. Ammesso che si fossero davvero mollati, gli ex allievi di Amici 23 sarebbero tornati insieme.