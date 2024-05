Soprattutto dopo la vittoria ad Amici 23 si è parlato a più non posso di un presunto flirt tra Sarah Toscano e Holden. Il pubblico di Maria De Filippi sospetta da tempo che ci sia del tenero tra i due cantanti e i social sono stati invasi di indizi e sospetti nelle ultime settimane. Per esempio dopo l’uscita dell’EP di lui molti hanno notato che la voce femminile che dice ‘fuori è buio come l’ossidiana‘ nel brano Ossidiana sembri appartenere proprio alla vincitrice del talent.

E questo spiegherebbe anche i ringraziamenti di Holden a Sarah nel booklet del disco: “Per il supporto e l’ispirazione: George R.R. Martin, Christopher Nolan, Sarah Toscano“. I fan sono a dir poco impazziti per questo, nonostante i due abbiano sempre assicurato di essere solo amici e nulla più. Anche a Verissimo, nella puntata speciale dedicata ai finalisti di Amici, lo hanno assicurato.

Amici 23, altro che Holden: Sarah Toscano confessa

Ora sono tutti alle prese con gli instore, che terranno impegnati gli ex allievi della scuola fino a metà luglio e domenica scorsa proprio Sarah Toscano, al centro commerciale Centronova di Bologna, ha incontrato centinaia di suoi fan, quindi risposto alle loro domande, e forse smentito una volta per tutte le voci che la danno vicina a Holden.

Perché c’era qualcun altro che la intrigava in casetta. Proprio così, una ragazza ha chiesto a Sarah se ad Amici le è mai piaciuto qualcuno e lei, senza pensarci troppo, ha risposto che l’unico che le piaceva era Holy Francisco. I dettagli, come riporta il sito Biccy.

Sarah durante il suo Instore parla della ex frequentazione con Holy 👇🏻#Amici23 pic.twitter.com/Me3zZm6LrZ — AMICI NEWS (@amicii_news) May 26, 2024

“Se mi è mai piaciuto qualcuno nella casetta di Amici? Sì, nel senso che io all’inizio io sono stata un po’ di tempo con Holy Francisco – ha risposto Sarah – Poi però abbiamo visto che non andava, c’abbiamo provato, ma non è durata tantissimo. Però c’abbiamo provato, poi per il resto no, sono da sola adesso. Se mi sono fidanzata in segreto con Holden? Siamo solo amici, tanto amici, ma nulla di più, lo dico davvero”.